– Jeg kommer til å gå videre med byggingen av muren, og vi kommer til å fullføre muren. Hvorvidt jeg kommer til å erklære unntakstilstand eller ikke – det får dere se, sier den amerikanske presidenten i et intervju med New York Times.

I intervjuet sier Trump også at forhandlingene i Kongressen om grensesikkerhet er «bortkastet tid» og at han altså har lagt til rette for å bygge muren uansett. Presidenten sier også at Nancy Pelosi, demokraten som leder Representantenes hus, «skader landet veldig ved å gjøre som hun gjør».

Fastlåst

Det har lenge vært spekulasjoner om at Trump vil erklære unntakstilstand for å kunne tvinge gjennom en bygging av muren dersom Kongressen ikke bevilger de milliardene han ber om. Trump har selv truet med dette, men har ikke gjort det hittil.

Det han derimot har gjort er å nekte flere budsjettforslag som ikke inneholdt 5,7 milliarder dollar til grensemuren. Den fastlåste situasjonen førte til nedstengningen av statsapparatet, som varte i fem uker. Den situasjonen kan gjenoppstå om kort tid, når den midlertidige budsjettavtalen utløper.

Forsterkede gjerder

Pelosi sa torsdag at ingen kompromisser om grensesikkerheten kommer til å inkludere penger til en mur. Dermed signaliserer både hun og presidenten at det er lite trolig at forhandlerne i Kongressen kan komme fram til en avtale som oppfyller Trumps krav om en grensemur.

Samtidig holder hun døren på gløtt for en avtale som kan finansiere andre sperrer. Hun viste da til en type gjerde som allerede finnes langs deler av grensen og som gjør det umulig for kjøretøy å passere.

– Hvis presidenten vil kalle det en mur, kan han godt kalle det en mur, sa hun til pressen torsdag og la til at slike forsterkede gjerder vil fungere.

