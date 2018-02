Verden

Trump tror ikke at Putin og Russland påvirket valget i 2016. Men CIA og FBI mener noe annet: Russland blandet seg inn og påvirket presidentvalget i 2016.

I USA er det egentlig brakt på det rene at Russland blandet seg inn i presidentvalget og dette igjen førte Trump til seieren.

Alle etterretingsorganisasjoner i USA er enige om dette og har alle kommet med dette både til offentigheten og Det hvite hus.

Det skulle, altså ikke være noen tvil om russisk innblanding, ei heller fra Trump selv, skriver CNN .

Øverste hold

Men tvil er det fra øverste hold. Donald Trump tror ikke på russisk innblanding i det hele tatt.

Kilder nær Trump sier, ifølge CNN, at Trump ikke ser forskjell på innblanding fra russerene og samarbeid med russerne. Han mener derfor at det slettes ikke har vært noen innblanding eller påvirkning fra russerne.

– Trump ser på en russisk innblanding som en påstand om at han måtte ha hjelp og ikke klarte å vinne valget på egenhånd, sier tre kilder til CNN .

Motstrøms

Trumps virkelighetsoppfatning ble enda mer motstrøms etter en senatshøring tirsdag da tre som kjenner til materien veldig så godt vitnet.

Sjefene for NSA, FBI og CIA sa alle at «jo Russland blandet seg inn og påvirket valget i 2016, og de vil gjøre det samme nå til høsten under mellomvalget senere i år».

– Ikke i noen deler av samfunnet har vi sett bevis for noen betydelig endring i russernes atferd, framholder USAs nasjonale etterretningssjef Dan Coats, ifølge NTB.

– Vi har allerede sett russisk aktivitet og intensjoner om å forsøke å påvirke det neste valget, advarer CIA-sjef Mike Pompeo, og NSA-sjef Michael Rogers har ingen tro på at den russiske innblandingen kommer til å endre seg eller stanse.

Flere i Trumps kabinett har derimot gått mot Trump og støttet etterretningsopplysningene som forteller om russisk innblanding. Dette inkluderer utenriksminister Rex Tillerson og FN-ambassadør Nikki Haley.