Av Jørn H. Skjærpe (Dagsavisen) og NTB

Pompeo vil under Nord-Korea-besøket ha på plass flere detaljer om landets forpliktelse til nedrustning. Trumps utsendte ble fredag mottatt på flyplassen i Pyongyang av utenriksminister Ri Yong-ho og den nordkoreanske lederen Kim Jong-uns høyre hånd, Kim Yong-chol.

Med på turen hadde Pompeo et brev fra Trump, men også en morsom gave, skriver medier som The Guardian og Fox News. Det skal dreie seg om en CD med Elton Johns «Rocket Man». Trump skal ha tatt opp bruken av kallenavnet da han møtte Kim i juni. Ifølge Fox News spurte Trump om Nord-Koreas leder var kjent med sangen. CD-en som Pompeo har med seg ses på som en vittighet fra Trumps side.

Klimaet mellom USA og Nord-Korea er mye vennligere enn for kun et års tid siden. Da førte Nord-Koreas missiltester til flere skarpe ordvekslinger. Trump kalte blant annet Kim for «rocket man» («rakettmann»), mens Kim på sin side beskrev Trump som en «gammel sullik». CD-en fra Trump skal være en «morsom gave som refererer til den anspente situasjonen som tidligere eksisterte mellom Trump og Kim», skriver The Guardian.

Rocket Man synges av artisten Elton John

Samtaler

– Jo oftere vi møtes, desto dypere blir vårt vennskap, håper jeg, og vi kan bygge opp større tillit til hverandre, sa Kim Yong-chol da han ønsket Pompeo velkommen.

Det er Pompeos tredje besøk til Nord-Korea, og første gang han skal overnatte i Nord-Korea. Og det er det første toppmøtet mellom de to landene siden USAs president Donald Trump møtte Nord-Koreas leder Kim Jong-un i Singapore 12. juni.

– Våre ledere forpliktet seg i Singapore til en fullstendig nedrustning av Nord-Korea og tegnet opp hvordan et endret forhold mellom USA og Nord-Korea skal se ut, sa Pompeo på flyet underveis.

Videre opplyste han at det siden toppmøtet er blitt arbeidet videre med avtalen.

Mike Pompeo ankom Nord-Korea fredag.

Detaljer

– På denne turen er jeg ute etter å få på plass noen flere detaljer om disse forpliktelsene, og jeg vil fortsette å jobbe for gjennomføringen av det våre to ledere lovet både hverandre og verden, sa Pompeo.

En amerikansk delegasjon ledet av Sung Kim, USAs ambassadør til Filippinene, var søndag på grensen mellom Nord- og Sør-Korea, der de holdt samtaler med nordkoreanerne. Ifølge Det hvite hus' talsperson Sarah Sanders bidro samtalene til «videre fremgang».

(Dagsavisen/NTB)

