Trump er ifølge avisen svært engasjert i saken og har tatt til orde for at svenske myndigheter burde sette artisten på frifot. Sammen med to kompiser er rapperen stilt for retten for voldsutøvelse mot en 19-åring i Stockholm i slutten av juni.

Presidentens spesialutsending for gisselsaker, Robert C. O'Brian, er nå i Stockholm på oppdrag for POTUS, opplyser en tjenestemann i amerikansk UD til Washington Post. POTUS er forkortelse for presidenten i USA.

– Målet er å bringe Rocky, Bladimir og David hjem til sine venner og familier i USA. Tiden er inne for å få dem løslatt, sier tjenestemannen.

Trump ble for alvor interessert i saken da reality-ikonet Kim Kardashian og hennes mann, rapperen Kanye West, tok kontakt med presidentens svigersønn Jared Kushner for å be om hjelpe på Rockys vegne, skriver avisen.

Trump har flere ganger tvitret om at Rocky burde settes fri. I tillegg har han beskyldt Sveriges statsminister Stefan Löfven for å skuffe den afroamerikanske befolkningen i USA.

– Vi gjør så mye for Sverige, men synes ikke å få noe igjen for det. Sverige burde konsentrere seg om sitt egentlige voldsproblem. Sett Rocky fri! tvitret presidenten.