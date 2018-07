Trump raser mot Twitter på Twitter

Verden

– Twitter «skygge-utestenger» framstående republikanere. Ikke bra. Vi skal se nærmere på denne diskriminerende og ulovlige praksisen umiddelbart! Masse klager, skriver Trump på Twitter torsdag.

Presidenten presenterer ingen beviser for påstandene, men Twitter-meldingen kommer etter en artikkel fra det amerikanske nyhetsnettstedet Vice News om at lederen for Republikanernes nasjonalkomité (RNC), Ronna McDaniel, og flere andre av Trumps partifellers profiler ikke dukker opp automatisk når navnet deres skrives inn i søkefeltet.

I artikkelen knytter Vice dette til at Twitter nylig gjorde endringer for å motvirker «troll-aktig» oppførsel på plattformen.

I en uttalelse til Vice svarer en talsperson for Twitter at deres teknologi ikke baseres på innhold i tweets, men på kontoinnehavernes oppførsel.

I en senere artikkel skriver Vice at Twitter ser ut til å ha rettet på problemene i søkefeltet. (NTB)

