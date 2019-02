Donald Trumps seniorrådgiver Kellyanne Conway har fått mye kritikk, både for Trumps politikk, men også for sin uttalelse om «alternative fakta», om feilaktige opplysninger og løgn om hvor mange som møtte opp for å se Donald Trump bli tatt i ed.

Kellyanne Conway snakker ofte varmt om Trumps mur langs den mexicanske grensen for å hindre innvandring fra Mexico.

Torsdag sendte CNN et intervju med Conway. Her beskriver Conway i detalj hvordan en kvinne skal ha overfalt henne, foran sin datter, på en mexicansk restaurant i Washington DC.

Restaurant

En kvinne skal ha startet å skrike og skjelle ut Conway, mens hun grep fatt i Conway inne i restauranten.

– Noen grep fatt i meg bakfra, sa Conway til CNN.

– Hun var helt ute av kontroll. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal beskrive henne for deg. Hun var bare, hele ansiktet var frykt og sinne, sa Conway videre som fortalte at hennes tenåringendatter sto rett ved siden av.

– Hun bør betale for dette, mener Conway som anmeldte det hele.

Angrepet skal ha funnet sted i oktober 2018.

Nekter straffeskyld

Kvinnen som er beskyldt for angrepet, nekter straffeskyld og benekter at hun gjorde annet enn å skjelle henne ut. Det blir nå rettsak ut av det hele.

Kvinnen hadde forlatt restauranten da politiet ankom, men etterforskningen førte politiet til Mary Elizabeth Inabinett som bå er tiltalt for overfall og uro på offentlig sted.

– Hun benyttet seg av sin rett til ytre sin mening etter grunnloven, sier hennes advokat William Alden McDaniel Jr i en uttalelse.

Trøbbel

Det er ikke første gang en fra Trumps krets havner i trøbbel på restaurant.

Pressesekretær i Det hvite hus, Sarah Sanders, skal ha blitt nektet på en restaurant i Virgina i fjor.

– Jeg ble avvist på restaurant fordi jeg jobber for Trump, sa hun da.

