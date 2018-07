Verden

De to inviterte pressen inn for å ta bilder da de spiste frokost sammen på den amerikanske ambassadørens residens i Brussel foran NATO-toppmøtet torsdag.

Men Trump startet like godt møtet mens kameraene filmet. Han snakket uavbrutt i tre minutter og ville blant annet ha svar fra Stoltenberg om NATO-alliertes kjøp av gass fra Russland.

– To verdenskriger og den kalde krigen lærte oss at vi er sterkere sammen enn hver for oss. Når vi står sammen, også i møte med Russland, så er vi sterkere, svarte Stoltenberg, før han ble avbrutt av Trump.

– Men hvordan kan dere stå sammen når landene får energi fra personen eller gruppen som dere vil ha beskyttelse mot? spurte den amerikanske presidenten.

– Dere bare gjør Russland rikere. Dere bare gjør Russland rikere, gjentok Trump.

Rett i statskassa

Selv under den kalde krigen var det handel med Sovjetunionen, framholdt Stoltenberg, før Trump avbrøt resonnementet.

– Jeg synes handel er fantastisk, men energi er en helt annen sak, sa presidenten.

– Vi beskytter Tyskland, vi beskytter Frankrike, vi beskytter alle disse landene, og så går flere av disse landene hen og gjør en gassledning-avtale med Russland, der de betaler milliarder av dollar rett i statkassa til Russland, sa Trump.

– Så vi skal altså beskytte dere mot Russland, men dere betaler milliarder av dollar til Russland. Jeg syns ikke det er passende, sa Trump.

– Totalt kontrollert

Den amerikanske presidentens tirade var spesielt rettet mot Tyskland, et land som ifølge ham kommer til å få 60-70 prosent av energien sin gjenom gassledningen i Russland.

– Tyskland er totalt kontrollert av Russland. De er etter mitt syn Russlands fange fordi de får så mye av sin energi fra Rusland, sa Trump, som også merket seg at Tysklands tidligere statsminister Gerhard Schröder er involvert i gassledningsprosjektet.

– Syns dere dette er passende? Jeg syns ikke det. Det er dårlig for NATO, jeg syns ikke det burde skjedd, og jeg syns vi bør snakke med Tyskland om det, sier Trump.

Mer penger

Trump sa også at han mener Tyskland er rikt nok til å kunne øke forsvarsbudsjettene sine i henhold til NATO-målet umiddelbart, istedenfor på lengre sikt.

– Vi beskytter alle sammen, men vi bruker mye penger på å beskytte dem, det er urettferdig mot USA og amerikanske skattebetalere, sa Trump.

– Og dette er rike land, de bør kunne øke forsvarsbudsjettene med en gang, ikke over en tiårsperiode. Tyskland kunne økt forsvarsbudsjettet i morgen uten å få problemer, sa presidenten, før han gikk tilbake til Russland-resonnementet sitt.

– Så det er meningen vi skal beskytte Tyskland, men de får energien sin fra Russland og betaler dem milliarder av dollar. Forklar det, sa Trump, før pressen ble bedt om å gå og møtet fortsatte bak lukkede dører.

(NTB)