Verden

Trump hadde følge av førstedame Melania Trump, som for anledningen var iført en gul kveldskjole, samt USAs ambassadør til Storbritannia, Woody Johnson, med ektefelle.

Velkomstmiddagen markerer startskuddet for Trumps første besøk til Storbritannia som president. May var ventet å holde en tale under middagen, og det var militærparade til ære for Trump.

Samtidig hadde hundrevis av demonstranter samlet seg utenfor Blenheim Palace, som ligger nær Oxford. Det var på forhånd varslet store protester mot Trumps besøk til øyriket, men de største demonstrasjonene er ventet i London lørdag.

Trumps Air Force One landet på Stansted-flyplassen ved 15-tiden torsdag. Da kom han rett fra NATO-toppmøtet i Brussel. På sin pressekonferanse før avreise kommenterte han de planlagte protestene i London og andre steder.

– Jeg tror det kommer til å gå bra. Jeg tenker at jeg er godt likt der borte, og jeg tror de er enige med meg om innvandring. Jeg er veldig sterk når det gjelder innvandring, sa Trump.

Te med dronningen

Fra torsdag til fredag overnatter presidenten og førstedamen i den amerikanske ambassadørboligen i Regent's Park. Der har politiet satt opp sikkerhetssluser og ekstra gjerder.

Fredag besøker Trump det britiske militæret før turen går til Chequers, den britiske statsministerens sommerresidens i Buckinghamshire like utenfor London, der de offisielle bilaterale samtalene mellom Trump og May vil finne sted.

Trump skal også drikke te hos dronning Elizabeth i Windsor Castle før han reiser til sin egen golfklubb i Skottland sent fredag.

Fra torsdag til søndag er det varslet demonstrasjoner mot den republikanske presidenten i London, Glasgow og Edinburgh.

Churchill-beundring

Den amerikanske presidenten har uttrykt beundring for Churchill, som er et ikon for de konservative i USA for sin robuste ledelse av Storbritannia under andre verdenskrig og rolle i bekjempelsen av nazistene.

Blant annet gjeninnsatte Trump en byste av Churchill i Det ovale kontor kort tid etter at han ble tatt i ed som USAs president, og han har også hatt en visning av filmen «Darkest Hour» i Det hvite hus.

Trumps kritikere mener imidlertid at han og Churchill har få likheter, og at de to sågar er rake motsetninger på flere områder.

– Opprør

Presidenten har en rekke ganger ytret seg svært kritisk til den britiske regjeringens politikk. Før han reiste fra NATO-toppmøtet i Brussel, uttalte han at det pågår et opprør i Storbritannia, der folket må ta stilling til om de vil beholde May.

– Folket stemte for å bryte det opp (Storbritannias forbindelser til EU), så jeg regner med det er det de vil gjøre, men kanskje de tar en litt annen vei. Jeg vet ikke om det er det de stemte for, sa Trump, med henvisning til den britiske folkeavstemningen.

Han understrekte samtidig at det er opp til britene å selv bestemme hvordan de løser brexit.

Trump innledet sin Europa-reise med NATO-toppmøtet i Brussel tirsdag og drar hjem til USA etter at han mandag har møtt Russlands president Vladimir Putin i den finske hovedstaden. Der lover Trump at han kommer ta opp spørsmålet om russisk innblanding i det amerikanske presidentvalget.

(NTB)