Trump om voldtektsanklager: – Om angrepet var så alvorlig som hun hevder, ville det blitt anmeldt

Kvinnen som anklager høyesterettskandidat Brett Kavanaugh for voldtektsforsøk på 1980-tallet, ønsker å forklare seg neste torsdag, ifølge en anonym senator, skriver NTB.

Torsdag tok Donald Trump til Twitter for å forsvare Kavanaugh og samtidig snakke ned anklageren Christine Blasey Ford.

«Jeg er ikke i tvil om at om angrepet på Dr. Ford var så alvorlig som hun hevder, ville det umiddelbart blitt anmeldt til lokale politimyndigheter av enten henne eller hennes foreldre. Jeg ber nå om at hun fremskaffer disse anmeldelsene så vi kan få tidspunkt og sted», skrev Trump på Twitter.

I have no doubt that, if the attack on Dr. Ford was as bad as she says, charges would have been immediately filed with local Law Enforcement Authorities by either her or her loving parents. I ask that she bring those filings forward so that we can learn date, time, and place! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21. september 2018

Trump har til nå unngått å navngi Ford, som er universitetsprofessor i California, og han har også unngått å reise tvil rundt hennes fremstilling av saken. I påfølgende meldinger på Twitter fredag omtaler Trump Kavanaugh som «en flott mann, med feilfritt rykte», som er «under angrep av venstreradikale politikere som ikke ønsker å vite svarene, de ønsker bare å ødelegge og forsinke. Fakta betyr ikke noe. Jeg har det slik med dem hver eneste dag i Washington», skriver Trump.

– De radikale venstreadvokatene ønsker at FBI engasjere seg NÅ. Hvorfor ringte ikke noen til FBI for 36 år siden? skriver presidenten.

Judge Brett Kavanaugh is a fine man, with an impeccable reputation, who is under assault by radical left wing politicians who don’t want to know the answers, they just want to destroy and delay. Facts don’t matter. I go through this with them every single day in D.C. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21. september 2018

Epost

Tidligere torsdag kom det fram i en epost fra anklagerens advokat til Senatets justiskomité at Christine Blasey Ford er forberedt på å forklare seg neste uke, så lenge senatorer tilbyr henne «betingelser som er rettferdige og garanterer for hennes

sikkerhet» Ifølge senatoren som nyhetsbyrået AP har vært i kontakt med, la Fords advokat Debra Katz fram betingelsene i en halvtime lang telefonsamtale med en person i justiskomiteens stab torsdag kveld.

Advokaten skal ha sagt at det passer best for Ford å vitne neste torsdag og at hun ikke ønsker Kavanaugh i rommet når hun legger fram sin forklaring. Hun ønsker også at komiteen skal stevne Mark Judge som ifølge Ford var i rommet da det påståtte overgrepet skjedde.

Det var først meldt at både Kavanaugh og Ford skulle vitne førstkommende mandag, men i ettertid har Ford sagt at hun ønsker en FBI-etterforskning i forkant.

Trump: – Har ventet lenge nok

USAs president Donald Trump, som i sommer nominerte Kavanaugh til ny høyesterettsdommer, mener man ikke bør utsette avstemmingen ytterligere.

– La oss høre ha hun har å si, og la oss se hvordan alt kommer fram. Men de har utsatt det en uke, og de må nå komme seg videre, sa Trump til Fox News. Han gjentok at Kavanaugh er en «enestående mann» som fortjener en nominasjonsavstemming.

Trump har tidligere antydet at han er usikker på sannheten i anklagene, og sa onsdag at det er «veldig vanskelig for meg å forestille meg at noe skjedde».

Trusler

Fords advokat Lisa Banks sa tidligere denne uken i et brev til komitélederen Chuck Grassley at Ford har «blitt et mål for

ondskapsfull trakassering og til og med drapstrusler» etter at hun sto fram med sin historie.

Hun har også vært utsatt for omfattende spredning av usannheter i sosiale medier, ifølge The New York Times.

Avisen beskriver hvordan «internett-etterforskere» har finkjemmet psykologiprofessorens fortid og prøvd å finne mulige motiver, samtidig som de har forsøkt å så tvil om påstandene hennes.

Beskyldningene handler blant annet om at Fords studenter har omtalt henne som uprofesjonell, at Kavanaughs mor, som også er dommer, tidligere dømte mot Fords familie i en sivil eiendomssak

og at Ford framsatte lignende beskyldninger mot dommer Neil Gorsuch i hans nominasjonsprosess. The New York Times har undersøkt påstandene og hevder de er grunnløse.

Voldtektsforsøk

Nominasjonen av Kavanaugh blir regnet som spesielt viktig, for om han blir godkjent, får USAs øverste domstol en overvekt

av konservative dommere, noe som kan sette sitt preg på amerikansk politikk også etter at Trump ikke lenger er president.

Høringen i Senatet for å avgjøre om Kavanaugh blir godkjent startet 4. september. 16. september sto Ford fram og anklaget

dommerkandidaten for et voldtektsforsøk på en fest på 1980-tallet da hun var 15 år og han 17, og begge gikk på videregående skole i Maryland.

