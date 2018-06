Trump om USAs allierte: – Vi har blitt misbrukt

Verden

Samtidig som Canada svarer på USAs ståltoll, holdt Donald Trump pressekonferanse i Det hvite hus.

Der var han igjen klar på at hans økning av tollsater på stål og aluminium er riktig og angrep nok en gang USAs allierte.

– Vi som et land har blitt misbrukt i handel av både venner og fiender, og nå har det blitt tatt hånd om, sa Trump fra talerstolen i en seanse kringkastet på Fox News.

Canada med økte tollsatser

Canada svarer på USAs høye tollsatser på stål og aluminium og innfører fra 1. juli toll til en verdi av over 100 milliarder kroner årlig på amerikanske varer, skriver NTB.

Statsminister Justin Trudeaus regjering la fredag fram listen over amerikanske varer som får høyere toll, og den inneholder alt fra appelsinjuice, ketsjup og gressklippere, til bourbon og kortstokker.

De nye tollsatsene vil variere, men for flere av varene blir det snakk om 10 og 25 prosent.

Ikke noe annet valg

Utenriksminister Chrystia Freeland sa fredag at Canada ikke har noe annet valg enn å heve tollsatsene, men hun understreket at dette ikke skjer med lett hjerte, og at landet ikke ønsker noen handelskrig med USA.

Canada varsler også at det er satt av 2 milliarder canadiske dollar – om lag 12 milliarder kroner – til å støtte stål- og aluminiumsselskaper i Canada og deres ansatte. (NTB)

