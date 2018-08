Trump om sin eks-advokat: – Cohen tilsto forhold som ikke er kriminelle

Oj, der tvitret Trump, sa anker Stephanie Ruhle i MSNBC, under sending.

USAs president Donald Trump gikk nemlig ut på Twitter og angrep sin tidligere advokat Michael Cohen.

Hvorfor? Fordi Michael Cohen tirsdag inngikk en avtale med påtalemyndigheten.

«Om noen ser etter en god advokat, vil jeg sterkt fraråde å benytte seg av tjenestene til Cohen!», skriver Trump på Twitter.

If anyone is looking for a good lawyer, I would strongly suggest that you don’t retain the services of Michael Cohen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22. august 2018

Dette er første gang Trump kommenterer Cohens dom.

Senere tvitret Trump igjen:

– Cohen tilsto forhold som ikke er kriminelle, skrev Trump og påstår samtdidg at Obama har gjort det samme og kom enkelt ut av sne problemer.

Michael Cohen plead guilty to two counts of campaign finance violations that are not a crime. President Obama had a big campaign finance violation and it was easily settled! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22. august 2018

Samler inn penger mot Trump

Onsdag ble det også kjent at Trumps eks-advokat samler inn penger for å velte Donald Trump.

– Min klient har tilstått en forbrytelse. Når vil Donald Trump gjøre det samme? Det var han som instruerte hysjbetalingene, sier Michael Cohens advokat Lanny Davis til MSNBC.

Nå har Michael Cohen satt opp et fond for å samle inn penger inn penger for å velte Trump. Michaelcohentruthfund.com samler nå inn penger til Cohen.

– Han vil fortelle hele sannheten, sier Davis til MSNBC.

På spørsmål om hvorfor Cohen brukte så lang tid på å legge kortene på bordet svarte Davis:

– Det var møtet i Helsinki som fikk Cohen til å bli bekymret for USAs framtid, sier Davis.

Han peker på at Trump er ledtog med Putin og dette er farlig for USA.