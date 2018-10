Trump om mulig presidentkandidat: – Jeg har mer indianerblod enn henne og jeg har ikke noe

Verden

Donald Trump får idag besøk av Kanye West. Men det er en meningsmotstander han trekker fram under et intervju.

– Jeg har mer indianerblod i årene enn Elisabeth Warren, og jeg har ikke noe, sa Trump om den demokratiske senatoren Elisabeth Warren i et intervju med Fox News, skriver Washington Times og forteller MSNBC.

Trump mener Elisabeth Warren slår politisk mynt på sin herkomst for å trekke til seg minoritetsvelgere.

Warren fortalte i 2012 i et intervju med Associated Press at hun og hennes brødre var blitt informert av sine foreldre Don og Pauline Herring om indiansk bakgrunn i familien.

– Hun har forfalsket sin arv i årevis og kan ikke bevise noe av det, sa Trump til Fox News.

Angrep

Dette er ikke første gang han angriper Warren og sår tvil om hennes herkomst.

Trump har gjentatte ganger omtalt Warren som Pocahontas. Han mener sågar at det er drålig gjort mot Pocahontas å kalle Warren for nettopp det.

Warren er en av flere demokrater som ventes å stille som partiets presidentkandidat. Hun kan dermed ende opp i en hissig valgkamp mot nettopp Trump.

– Pocahontas er ikke glad, hun er ikke glad. Hun er den verste (om Warren, journ. anm.). Du vet, Pochahontas - jeg gjør Pocahontas ingen tjeneste, det er så urettferdig mot Pochahontas - men denne Warren, jeg kaller henne klønete (goofy), Elisabeth Warren, hun er en av de verste senatorene i hele det amerikanske senatet, sa Trump i juni.

Kanye West

Kanye West derimot, fikk skryt av Trump torsdag.

– Kanye West er et geni, sa Trump

– Da Kanye gik ut og støttet meg i sommer skjedde det noe fantastisk. Mine målinger gikk opp 20 prosent, sa Trump.

Kanye West skal besøke Donald Trump i Det hvite hus torsdag.

