Trump om Florida-borgere som nekter å evakuere: – Vi må bare la dem bli der

– Vi er godt forberedt, sier Donald Trump i en uttalelse fra Det hvite hus vist på MSNBC.

Orkanen Michael har truffet kysten nordvest i Florida, opplyser det nasjonale amerikanske orkansenteret.

Vindhastigheten er allerede oppe i 250 kilometer i timern, opplyser MSNBC.

– Vår første prioritet er å redde liv, sa Trump videre.

Evakuere

Flere hundre tusen mennesker er evakuert fra området. Men noen har trosset myndighetens advarsler og likevel valgt å bli hjemme.

– Mange har nektet å dra. Vi må bare la dem bli der, sa Trump.

Tidligere på onsdag erklærte Florida-guvernør Rick Scott at det var for sent å forlate området ettersom uværet allerede var farlig, og han oppfordret alle som har valgt å bli værende, til å holde seg innendørs.

Orkanen fikk landkjenning i det såkalte Panhandle-området i delstaten, ved byen Panama City Beach, ved 14-tiden lokal tid onsdag, skriver NTB.

Flere har mistet strømmen.

Delstatsmyndighetene har advart om at Michael er den verste orkanen som har rammet Florida på 100 år.

