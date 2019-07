– Når verdensledere kommer for å møte den amerikanske president og de kjører nedover motorveien, kan ikke det synet møte dem, sa Trump i et intervju med Fox News-reporter Tucker Carlson på mandag, skriver The Guardian.

Presidenten refererte til hjemløse i San Francisco og Los Angeles. De to byene har sett en dramatisk økning blant hjemløse det siste året. I San Francisco har antallet hjemløse økt med 17 prosent. Los Angeles har sett en økning på 16 prosent. Nå «kan det hende» presidenten vil ta tak.

Stort problem

– Jeg ser veldig alvorlig på det, uttalte Trump om situasjonen.

Videre sa han at problemet må håndteres før det påvirker andre innbyggere.

– Noen av de hjemløse har mentale lidelser som gjør at de ikke forstår hvordan de lever, sa han.

– Det kan faktisk hende de liker måten de lever på. Det kan de ikke gjøre. Vi kan ikke ødelegge byene våre. Og det er folk som jobber i de byene også. De jobber i kontorbygg, og for å gå inn i bygningene, må de gå gjennom en scene ingen hadde trodd ville være mulig for tre år siden.

Donald Trump. Foto: NTB scanpix

Antall hjemløse i California, som er en av de mest fattige delstatene i landet, har økt alarmerende de siste årene. I noen av fylkene i delstaten, doblet antall hjemløse i løpet av 2018, skriver New York Times.

Økonomiske vanskeligheter hovedårsak

Over halvparten av de som har tatt til gatene i California det siste året er såkalt førstegangs hjemløse, ifølge en rapport fra Los Angeles Homeless Services Authority (LAHSA). 53 prosent av de som opplever hjemløshet for første gang peker på økonomiske vanskeligheter som hovedårsak.

Rapporten sier at boligmarkedet i California er det dyreste i landet. Lønninger har ikke økt i takt med leieprisene, hvorav en av tre innbyggere i Los Angeles bruker over halvparten av lønnen på husleie.

Forrige måned gikk borgermesteren i Los Angeles, Eric Garcetti, ut og beskrev situasjonen som hjerteskjærende. Han peker på manglende hus og mentale lidelser som årsaker regjeringen burde klare å forebygge.

– Resultatene minner oss om sannheten: skarpt økende leie og regjeringens mangel på investering i rimelige hus, kombinert med epidemien av ubehandlet traume og mentale lidelser, dytter mennesker inn i hjemløshet raskere enn de kan løftes ut, sa han.

Mangel på løsninger

I intervjuet med Carlson uttrykker president Trump velvilje for å løse problemet.

– Det kan hende vi gjør noe for å rydde opp hele greia. Det er upassende, sa han. Det var derimot usikkert hva han vil gjøre for å løse problemet.

– Vi er ikke veldig godt rustet som en regjering til å gjøre den slags arbeid, fortalte han til Carlson, skriver Fox News.

– Det er ikke den slags arbeid regjeringen burde gjøre.

Økende økonomiske forskjeller og mangel på offentlig sosial støtte som helse, rådgivning og andre nødvendige tjenester har forverret situasjonen for hjemløse, sier en politisk analytiker til The Guardian.

Ifølge rapporten fra LAHSA trengs over en halv million nye, rimelige boliger i området rundt Los Angeles.