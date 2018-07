Verden

USAs president Donald Trump avsluttet en Europatur full av sjokkerende uttalelser og utradisjonell oppførsel med et omstridt møte med Russlands president Vladimir Putin i går. Det var knyttet stor spenning til de private samtalene mellom de to presidentene.

– Den kalde krigen er over, sa Putin på pressekonferansen etter møtet.

Han avviste også all russisk innblanding i den amerikanske valgkampen i 2016. Alle amerikanske etterretnings

- Hvem tror du på, spurte en reporter fra Associated Press Donald Trump.

- Jeg tror dette vil pågå en stund. Men hva skjedde med serverne, hva skjedde med Hillary Clintons e-mailer? Men president Putin avviste disse påstandene ekstremt sterk måte, sa USAs president som et slags svar.

Ifølge president Putin diskuterte de to en rekke ulike temaer, deriblant atomvåpen, handel, krigen i Syria, konflikten i Ukraina og økt internasjonalt samarbeid. Men fordi ingen andre skulle delta på møtet og ingen skulle ta notater, er det heller ingen som vet nøyaktig hva de to snakket om eller ble enige om: Begge statsoverhodene har løyet om små og store saker utallige ganger.

Normaliserer forholdet

Russland har lenge hatt et svært anstrengt forhold til USA og Vesten: Etter at landet annekterte Krim-halvøya fra Ukraina i 2014, innførte USA og EU omfattende økonomiske sanksjoner. Ikke minst har den russiske stats tilsynelatende innblanding i den amerikanske presidentvalgkampen i 2016 skapt sterke reaksjoner. Alle USAs etterretningsbyråer sier de har beviser for at Russland blandet seg inn i presidentvalgkampen, og fredag tiltalte spesialetterforsker Robert Mueller 12 russiske agenter for å ha hacket det demokratiske partiet under valgkampen.

Fra før av er 20 personer og tre selskaper tiltalt i Mueller-etterforskningen. Blant dem er fire tidligere Trump-rådgivere.

Men USAs president gir sine egne folk – altså Robert Mueller – ansvaret for at forholdet til Russland er så dårlig, og kaller etterforskningen en «heksejakt».

Denne høyst uvanlige situasjonen har en mulig forklaring, sier Hilde Restad, førsteamanuensis ved Bjørknes Høyskole. Hun medgir at det høres konspiratorisk ut, men finner ingen bedre hypotese:

– Donald Trump og Vladimir Putin spiller på samme lag.

– Hva mener du med det?

– Det virker som om det er den veien etterforskningen til Mueller peker, nemlig at den russiske stat blandet seg inn i det amerikanske valget, og at det var et slags samarbeid med folk som jobbet for Trump, sier Restad.

Fornøyd Putin

Hun tror Vladimir Putin fikk enda mer enn han kunne drømme om med Trump som president.

– Dette må ha gått over all forventning for Putin. Han hadde en sterk antipati mot Hillary Clinton, men at Trump skulle bli valgt og så starte en utenrikspolitisk agenda for svekke Vesten, det hadde han vel neppe trodd, sier Restad.

Mange har stilt spørsmål om hva Trump skulle få ut av et møte med Putin. Det er derimot mer åpenbart hvorfor dette var gode nyheter for Russland. Helt siden annekteringen av Krim-halvøya, har Putin ønsket å normalisere forholdet til omverdenen. Fotball-VM har bidratt til normalisering, det samme gjorde møtet med USAs president.

