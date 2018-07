Verden

– Jeg tror verden ønsker å se oss komme overens, sa Trump til Putin.

De to verdenslederne var nesten en time forsinket da endelig kom i gang med møtet, som finner sted i presidentpalasset i Helsingfors.

De to utvekslet først noen høflighetsfraser mens kameraene gikk. Trump åpnet med å gratulere Putin med et svært godt gjennomført fotball-VM.

– Jeg så ganske mye av det. Jeg så hele finalen, sa Trump.

Putin sa at tida nå er inne for å «komme ned i substansen» i diskusjonene om forholdet mellom USA og Russland og de ulike internasjonale problemstillingene som står på de to ledernes dagsorden.

Planen var at de to først skulle snakke sammen én til én. Deretter skulle det holdes et lunsjmøte i utvidet format.

Diskusjonene vil dreie seg om en rekke ulike temaer, som handel, forsvar, raketter, atomvåpen og forholdet til Kina, sa Trump.

– Ærlig talt så har vi ikke kommet så godt overens de siste årene, påpekte den amerikanske presidenten.

(NTB)