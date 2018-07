Verden

– Til president Rouhani: ALDRI, ALDRI TRUE USA IGJEN ELLERS VIL DU LIDE KONSEKVENSER FÅ I HISTORIEN NOEN GANG HAR LIDD. VI ER IKKE LENGER ET LAND SOM VIL TOLERERE DINE VANVITTIGE ORD OM VOLD & DØD. VÆR FORSIKTIG! skriver Trump på Twitter.

Meldingen kommer etter at Irans president Hassan Rouhani søndag truet Trump med oljeblokade og advarte mot «alle krigers mor».

Pompeo går også hardt ut og kaller Irans ledere for «hyklerske hellige menn», som tjener seg rike mens folket lider.

– Til tider ser det ut som verden har blitt immun mot regimets autoritære styre på hjemmebane og dets voldelige handlinger ute. Men det iranske folket tier ikke om deres regjerings misbruk, sa Pompeo i en tale på Ronald Reagans presidentbibliotek i Simi Valley i California søndag.

USA-støttet mediekanal

Pompeo henvendte seg direkte til det iranske folket, og brukte ord som menneskerettigheter og frihet til å forsvare USAs harde linje overfor landet.

– USA hører dere. USA støtter dere. USA er med dere, sa Pompeo og beskyldte iranske myndigheter for "hjerteløshet" og "undertrykkelse".

Ifølge Pompeo kommer amerikanske myndigheter til å lansere en kanal på farsi, som skal sende innhold døgnet rundt på TV, radio og i sosiale medier for å nå iranere over hele verden.

I november er det ventet at alle de amerikanske sanksjoner som ble opphevet som følge av atomavtalen i 2015, vil være gjeninnført.

– Minner om mafia

Utenriksministeren kom også med kraftige beskyldninger mot navngitte medlemmer av det sjiamuslimske prestestyret.

– Korrupsjonsnivået blant regimets ledere viser at Iran styres av noe som minner mer om en mafia enn en regjering, sa Pompeo.

Blant lederne han nevnte med navn var ayatolla Makaram Shirazi, som han hevder har tjent over 100 millioner dollar på ulovlig handel med sukker. Videre anklaget han ayatolla Emami Kashani for å være god for flere millioner etter at regjeringen overførte flere lukrative gruver til hans stiftelse, og ayatolla Ali Khamenei, som han mener har et uoffisielt investeringsfond til en verdi av 95 milliarder dollar, tilsvarende 776 milliarder kroner.

Økonomisk press

Den internasjonale atomavtalen ble inngått mellom Iran, USA, Russland, Kina, Frankrike, Storbritannia, Tyskland og EU sommeren 2015 etter flere år med forhandlinger. Avtalen skulle sikre at Iran ikke bruker sitt atomprogram til å utvikle våpen, samtidig som de økonomiske sanksjonene mot Iran ble hevet.

USAs gjeninnføring av sanksjoner har allerede fått flere europeiske selskaper til å varsle at de legger ned sin virksomhet i Iran ettersom sanksjonene vil skape problemer for virksomheten de har i USA.

De andre landene som inngikk atomavtalen, har tatt sterk avstand fra USAs beslutning, men Pompeo ber likevel om verdenssamfunnets støtte og sier at Trump-administrasjonen ønsker mer eller mindre full stans av iransk oljeeksport før 4. november. Han oppfordrer andre regjeringer til å bli med på det han betegner som en «press-kampanje».

– Alle krigers mor

Før utenriksministeren talte søndag sa Irans president Hassan Rouhani at han vurderer å hindre oljetankere å passere Hormuzstredet om konflikten med USA trappes opp.

– Fred med Iran er all freds mor. En krig med Iran ville vært alle krigers mor, sa Rouhani under en TV-overført tale i Teheran søndag. I talen henvendte han seg til den amerikanske presidenten:

– Du erklærer krig, for så å hevde at du støtter det iranske folket. Du kan ikke vende det iranske folket mot sine egne interesser, sa Rouhani. (NTB)