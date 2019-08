Møtet mellom de to lederne skjedde på siden av G7-toppmøtet i Biarritz i Frankrike, og i en felles uttalelse sier de at de vil opprette en arbeidsgruppe for handelsspørsmål.

– Vi kommer til å gjennomføre en veldig stor handelsavtale, større enn vi noensinne har hatt med Storbritannia, sier Trump.

– Fantastisk avtale

Selv om de to statslederne er enige om å jobbe fram en avtale, har de litt forskjellige tanker om hvordan den skal utformes. USA ønsker å forhandle om forskjellige del-avtaler, mens Storbritannia ønsker én helhetlig avtale.

– Vi skal lage en fantastisk avtale så snart vi får ryddet noen hindringer av veien, sa Johnson.

Trump avbrøt ved å love «mange fantastiske mini-avtaler».

Brexit-tilhengere har lenge sagt at en frihandelsavtale med USA kan kompensere for reduksjonene i handelen med EU etter at Storbritannia forlater unionen. I 2018 gjorde Storbritannia halvparten av all sin handel med EU, mens USA sto for 18 prosent av eksporten og 11 prosent av importen til Storbritannia.

Johnson er imidlertid tydelig på at ikke alle områder av økonomien skal inkluderes i avtalen. Han slår fast at det statlige helsevesenet NHS skal holdes utenfor, og at reglene for dyrevelferd skal opprettholdes.

Advarte

I forkant av møtet har den britiske statsministeren advart om at det ikke bare blir enkelt å få til en handelsavtale med USA.

Han har trukket fram eksempler på en rekke varer det er vanskelig å eksportere til USA av byråkratiske årsaker, deriblant blomkål, engelsk vin, puter, togvogner og deler til dusjer.

Dette gjelder også tjenester, mener Johnson.

– Hvis du vil selge forsikring i Storbritannia, trenger du bare å snakke med to reguleringsmyndigheter. Hvis du vil selge forsikring i USA, må du snakke med 50. Det samme eksempelet kan man også bruke om arkitekter og flere andre yrker, sa Johnson.

Teknologikrangel

De siste dagene har USAs president Donald Trump truet med toll på fransk vin som svar på Frankrikes nye skatt på amerikanske nettselskaper.

Storbritannia har også planer om en lignende skatt, noe USA har reagert skarpt på. Dette er en av flere saker som kan gjøre forhandlingene vanskelige.

En annen mulig kime til konflikt er EUs forbud mot genmodifiserte avlinger, et forbud USA ønsker at Storbritannia skal oppheve etter Brexit.

Den britiske statsministeren vil senere møte EU-president Donald Tusk. Det er forventet at de to vil diskutere lovforslag knyttet til Brexit.

Etter møtet med Johnson uttalte Trump at han mener Johnson er rett mann for jobben med å ta Storbritannia ut av EU.