«Taper», var merkelappen som president Donald Trump festet på Biden idet presidenten forlot Det hvite hus med kurs for Iowa tirsdag. Trump ga også næring til en konspirasjonsteori på høyresiden i amerikansk politikk der det påstås at Bidens helse er sviktende.

– Han ser annerledes ut enn han gjorde før, han oppfører seg annerledes enn før, og han er til og med tregere enn han pleide å være, sa Trump.

Få minutter senere sto tidligere visepresident Biden, som kjemper mot over 20 motstandere om å bli nominert som presidentkandidat for demokratene, på talerstolen under et valgmøte i Iowa. Der beskrev han Trump som «en eksistensiell trussel mot USA».

Kommentar: Riksretten ingen vil ha i USA

Sjakkbrikker

Presidenten har slett ikke kjempet for arbeiderne og bøndene. I stedet har presidenten brukt dem som sjakkbrikker i handelskonflikter med Kina og Mexico, hevdet Biden.

– Han tror han er tøff. Vel, det er lett å være tøff når noen andre føler smerten, sa Biden.

– Trump tror kanskje at Wall Street og de superrike bygget opp dette landet. Det gjorde de ikke. Middelklassen bygget opp landet. Fagforeningene bygget opp middelklassen, sa Biden i talen i byen Davenport.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Mentalt svak

Trump var i Iowa for å besøke et anlegg som produserer biodrivstoff med råvarer fra bønder i delstaten. Deretter deltok presidenten på en middag i regi av republikanerne i Iowa.

Trump sa at han håper Biden blir demokratenes presidentkandidat.

– Jeg vil heller stille mot Biden enn mot noen som helst andre. Jeg tror han er den mentalt svakeste, og jeg liker å stille opp mot folk som er mentalt svake, sa presidenten.

Biden fortsetter sin valgkamp i Iowa onsdag. Trump åpner offisielt sin valgkamp i Florida i neste uke.