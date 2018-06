Trump: Nord-Korea er fremdeles «ekstraordinær» trussel

Verden

President Donald Trump har forlenget sanksjoner mot Nord-Korea og erkjenner at landet fortsatt utgjør en trussel.

Et dekret om forlengelsen av sanksjonene ble sendt ut av Trump fredag. Her forklares beslutningen med at Nord-Korea utgjør en «uvanlig og ekstraordinær» trussel mot USAs sikkerhet og økonomi.

Presidenten viser blant annet til Nord-Koreas atomprogram og fare for spredning av kjernefysisk materiale.

Begrunnelsen står i kontrast til en Twitter-melding som Trump sendte ut etter det historiske oppmøtet mellom ham og Nord-Koreas leder Kim Jong-un. "Det er ikke lenger noen kjernefysiske trussel fra Nord-Korea", skrev han da.

Etter toppmøtet erklærte Trump overraskende at de felles militærøvelsene til USA og Sør-Korea stanses – trolig for å bedre forutsetningene for videre samtaler med Nord-Korea.

Samtidig gjorde presidenten det klart at USAs sanksjoner mot Nord-Korea vil bli opprettholdt inntil landet kvitter seg med sine atomvåpen.

