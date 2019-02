Trump: Mulig å sende militære styrker til Venezuela

Trump kom med uttalelsen i et intervju med TV-stasjonen CBS, ifølge Reuters.

Han sier også at han har avvist et tilbud fra Venezuelas president Nicolás Maduro om å møtes.

Torsdag møtes for øvrig den internasjonale kontaktgruppen for Venezuela for første gang. Gruppen vil hjelpe til med å finne en fredelig løsning på krisen i landet.

Gruppen ble nylig opprettet etter initiativ fra EU, og den består av åtte EU-land, Frankrike, Tyskland, Italia, Nederland, Portugal, Spania, Sverige og Storbritannia i tillegg til de latinamerikanske landene Bolivia, Costa Rica, Ecuador og Uruguay.

Torsdagens møte blir det første som gruppen skal ha. Det holdes på ministernivå i Uruguays hovedstad Montevideo, opplyser EUs utenrikssjef Federica Mogherini og Uruguays president Tabare Vazquez. (NTB)