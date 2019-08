Trump møtt av demonstranter i Dayton og El Paso

22 mennesker ble drept i El Paso i Texas lørdag, før den 21 år gamle gjerningsmannen ble pågrepet av politiet. Ni mennesker ble skutt og drept i Dayton noen timer senere, der den 24 år gamle gjerningsmannen der ble drept av politiet.

Onsdag besøkte president Donald Trump og førstedame Melania Trump først Miami Valley-sykehuset i Dayton, der flere av dem som ble såret under masseskytingen, er innlagt. Pressen ble holdt utenfor, ifølge pressesekretær i Det hvite hus Stephanie Grisham var det av respekt for ofrene og familiene. Grisham sa alle som møtte Trump viste stor kjærlighet og respekt for presidenten.

– Jeg skulle ønske dere kunne vært der og sett det, sa hun til pressen.

Beskrivelsen sto i kontrast til scenene utenfor, der presidentparet ble møtt av drøyt 200 demonstranter, som blant annet ropte slagord med krav om skjerpet våpenkontroll. Demonstrantene bar plakater med tekster som «Ikke velkommen her», «Forby våpnene» og «Gjør noe!»

– For meg framstår han som en bløff, sa en av demonstrantene, Lynnell Graham.

Les også: – Vi var trygge fram til han begynte å snakke. Han gjorde oss til et mål med sin hatefulle retorikk

Sinna Trump

Om Trump i det hele tatt så demonstrantene, er uklart. Han raste i ettertid på sosiale medier mot pressen og lokalpolitikeres gjengivelser av hvordan hans besøk hadde forløpt og deres utsagn om at han ikke var velkommen.

Også i El Paso ble presidenten møtt av demonstranter, som ropte slagord og bar plakater med krav om skjerpet våpenkontroll.

Veronica Escobar, som kommer fra El Paso og sitter i Kongressen for Demokratene, gjorde det klart at hun ikke ønsket å møte Trump under besøket.

– Slik jeg ser det, er han ikke velkommen her. Han bør ikke komme hit, sa hun tirsdag til MSNBC.

Selv byens republikanske borgermester var lunken til besøket, men understreket at han ville ta imot Trump i egenskap av å være borgermester.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Meningsmåling

Mens Dayton-drapsmannens motiv fremdeles ikke er kjent, skal 21-åringen som massakrerte 22 mennesker i El Paso i Texas lørdag, har vært sterkt innvandringskritisk. Han skal ha omtalt angrepet som et svar på en latinamerikansk invasjon av Texas, en begrepsbruk som til dels sammenfaller med Trump sin. Presidenten kritiseres også for å spre hat og rasisme med sine mange og krasse uttalelser. Han har avvist dette gjentatte ganger.

– Jeg tror retorikken min forener folk, sa Trump selv før han satte seg på flyet til Dayton.

Der har han ikke folkemeningen med seg. Ifølge en meningsmåling fra Pew Research mener 85 prosent av voksne amerikanere at tonen og formen på den politiske debatten er blitt mer negativ, og flertallet mener Trump er årsaken til forverringen.

Hele 78 prosent av de voksne amerikanerne er av den oppfatning at folkevalgte som bruker opphisset og aggressivt språk når de omtaler folkegrupper eller personer, sannsynliggjør vold mot nettopp de samme gruppene og personene.

Les også: Trump: – Retorikken min forener folk