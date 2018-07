Verden

Det bekrefter Jon Huntsman, USAs ambassadør til Moskva, i forkant av møtet.

Etter den første samtalen skal det holdes et utvidet møte med flere deltakere. Deretter skal Trump og Putin spise lunsj sammen.

Møtet finner sted i presidentpalasset i Helsingfors mandag 16. juli.

En lang rekke spørsmål står på agendaen, deriblant atomnedrustning, krigen i Syria, situasjonen i Ukraina og mistankene om russisk innblanding i valg og folkeavstemninger i flere vestlige land.

– Presidenten håper møtet kan bidra til å dempe spenningen og bane vei for et konstruktivt samarbeid som øker utsiktene for fred og sikkerhet verden rundt. Du kan ikke løse problemer uten å snakke om dem, sier Huntsman.

En bedring av forholdet vil være i begges interesse, fastholder han.

– Men ballen er på russisk banehalvdel. Presidenten vil fortsette å holde Russland ansvarlig for landets fiendtlige aktiviteter.

Det er ventet at spesielt atomnedrustning vil bli et viktig tema i samtalene.

I tillegg ønsker Trump ifølge kilder på amerikansk side å snakke med Putin «på sin egen måte» om mistankene om innblanding i valg.

