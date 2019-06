Trump mener jobben bare er halvgjort og vil ha fire år til

President Donald Trump ser seg som den ultimate selger, men stadig flere spør seg om han kan selge inn en ny fireårsperiode til det amerikanske folk.

Nyhetens interesse er over, og det turbulente livet på toppen med utskiftninger, rettssaker og krig med pressen er blitt en del av den daglige bakgrunnsstøyen.

Målinger kan tyde på at stadig flere velgere synes det er vel mye «big drama» i Det hvite hus. For fire år siden tok Trump heisen ned fra sine private etasjer langt oppe i Trump Tower for å kunngjøre sitt presidentkandidatur, en hendelse han ofte mimrer om.

Stilen er den samme

Nå skal han gjenskape magien under et storslått show i Orlando, Florida. Fire år er gått, men Trumps utradisjonelle framferd, hans uforutsigbarhet og hans helt spesielle forhold til etterrettelighet og etablerte sannheter har ikke endret seg.

Til tross for at livet i Washington, den foraktede politiske hengemyra, er fullpakket av hendelser, er hver ny dag nær sagt et ubeskrevet blad inntil presidenten har revet av seg noen provoserende twittermeldinger om forhold som opptar ham.

For fire år siden slo han an en tone og presenterte et sett med temaer som mange venter å høre i en ny tapning i Orlando. «Let's make America great again» er stadig Trumps kamprop, hans overordnede mantra som ligger bak handelskrigen med Kina, grensekrigen med Mexico, nabofeiden med Canada, det anstrengte forholdet til EU og NATO og hans generelle mistro til alt av inngåtte avtaleverk og forpliktelser som i hans verdensbilde svekker USA.

Ingen seire noen steder

– Landet vårt er i alvorlige vanskeligheter. Vi seirer ikke på noen fronter lenger, sa Trump.

Og dagsordenen for de neste fire år var satt.

Nå skal han gjøre opp status og argumentere for at jobben bare er halvgjort. Det trengs fire år til. Alle observatører regner med en dobbelt dose med selvskryt og forsikringer om at økonomien går bedre, at forsvaret er styrket og at USA er mer respektert verden over enn på flere tiår.

Ingen synes å vente noen nyorientering eller kursendring. Trump mener han har en kontrakt med velgerne og en direkte kommunikasjon som går bak ryggen på Kongressen, og som ikke trenger filtrering og forvrengning i det Trump ser på som en fiendtlig innstilt presse.

Kjøpte tilrop

For fire år siden ble det spekulert på om Trump-leiren hadde hyret inn en klappegjeng som med T-skjorter og heiarop skulle skape stemning på gatenivå da Trump med familie tok turen med glassheisen ned fra det høye.

Denne gang er det neppe nødvendig å kjøpe seg applaus. Amway Center i Orlando har 20.000 plasser, og over 100.000 har skrevet til kampanjeledelsen for å sikre seg billett. Matboder, live musikk og gigantiske skjermer skal pumpe opp stemningen.

Hele 29 valgmannsstemmer står på spill i Florida, og de kan avgjøre Trumps politiske framtid.