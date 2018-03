Trump med nytt frontalangrep på Sessions

Verden

Justisministeren sa tirsdag at justisdepartementets generalinspektør, Michael Horowitz, får oppdraget med å undersøke hvorvidt FBI brukte ulovlige midler for å skaffe seg en kjennelse som åpnet for å overvåking av tidligere Trump-medarbeider Carter Page.

Trump, som flere ganger i løpet av det siste året har langet ut mot Sessions, er svært misfornøyd med denne beslutningen.

– Hvorfor ber justisminister Jeff Sessions generalinspektøren om å etterforske potensielt massivt FISA-misbruk. Det kommer til å ta evig tid, han har ingen påtalemakt og er allerede sen med å rapportene sine om Comey et cetera. Er ikke generalinspektøren en Obama-fyr? Hvorfor ikke bruke justisdepartementets advokater? EN SKAM!, skriver presidenten på Twitter.

FISA er forkortelsen for Foreign Intelligence Surveillance Act, som brukes for å overvåke kommunikasjonen til Page.

Sessions har stort sett vært stille i møtet med Trumps krasse kommentarer, og en talskvinne for justisministeren sa først at han ikke ønsker å kommentere den seneste kritikken fra presidenten. Senere bestemte han seg imidlertid for å reagere.

– Så lenge jeg er justisminister, vil jeg fortsette å gjennomføre mine plikter med integritet og ære, og dette departementet vil fortsette å gjøre sitt arbeid på en rettferdig og upartisk måte, i henhold til loven og grunnloven, sier Sessions.

