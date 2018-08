Verden

– Presidenten har noen alvorlige mentale svekkelser, sa Omarosa om USAs president i et intervju mandag.

– Han er en svindler og en rasist, la hun til.

Trump svarte med å kalle sin tidligere rådgiver for «avskum», men presidenten gir seg ikke med det, skriver CNN. Tirsdag tvitret han følgende om Omarosa:

– Når du gir et avskum som både er gal og gråtende en sjanse i Det hvite hus.. Vel, det fungerte bare ikke. General Kelly (stabssjef John Kelly, journ. anm.) gjorde rett i å sparke den hunden!

CNN poengterer at Trump nok en gang er i hardt vær med måten han uttaler seg på.

Les også: – Donald Trump har mentale svekkelser

Rasisme?

– Presidenten skiller seg – i beste fall – skarpt ut fra tidligere presidenter i sin kommunikasjon, i dette tilfellet ved å kalle en afro-amerikansk kvinne for en hund. I verste fall kan utspillet tolkes som en referanse med rasistiske og seksuelle hentydninger, skriver kanalen.

Trump har kalt andre for «hund» ved tidligere anledninger. Tidligere presidentkandidat og Massachusetts-guvernør Mitt Romney er blant dem som har fått fornærmelsen slengt etter seg.

I sin ferske bok, der Trump kommer uheldig ut, forteller Omarosa at hun tidligere har sagt nei til et tilbud om 15.000 dollar i måneden fra Trumps svigerdatter, for å holde munn om sin tid i Det hvite hus.

Hun sier selv at hun fortsatt føler seg truet.

– Jeg måtte beskytte meg fordi Det hvite hus er et sted hvor alle lyver. Presidenten lyver til det amerikanske folket, Sarah Huckabee Sanders står foran landet og lyver hver eneste dag. Du må beskytte din egen rygg, ellers vil du se deg tilbake og ha 17 kniver i ryggen, sa Omarosa Manigault Newman til MSNBC mandag.

Omarosa har gitt ut bok der Trump kommer uheldig ut. FOTO: NTB SCANPIX

Les også: Ambassadør advarer britene: – Ikke gå mot Trump i Iran-saken (DA+)

Nevnte ikke McCain

Mandag holdt president Trump en tale i Fort Drum i New York, dette i forbindelse med en økning i forsvarsbudsjettet på 716 milliarder dollar. Milliardvedtaket har fått navn etter den republikanske senatoren John McCain, men Trump nevnte ikke den tidligere presidentkandidaten med ett ord under talen, skriver medier som Time og The Guardian.

– Forhåpentlig er vi så sterke at vi aldri trenger å bruke disse pengene. Men hvis vi må det, da blir vi så sterke at ingen har en sjanse, sa Trump, ifølge The Guardian.

Kreftsyke McCain tvitret at han var stolt, men nevnte ikke Trump. De to har lenge vært i ordkrig med hverandre.

Senator John McCain. Foto: NTB scanpix

Les også: Aldri før har så mange kvinner stilt til valg i USA (DA+)

Les også: Trump planlegger lov mot fattige statsborgere