– Vi må endelig få en innvandringspolitikk som er basert på AKTELSE! Vi trenger at storslåtte mennesker kommer til landet vårt, skriver presidenten på Twitter søndag.

Trump krever at Demokratene stemmer for grensekontroll, som inkluderer en mur mellom USA og Mexico. Han ønsker også å legge ned grønt kort-lotteriet, et immigrasjonsprogram som gir enkelte permanent oppholdstillatelse i USA.

«Catch & Release», en ordning som tillater at ulovlige migrant slippes fri mens deres sak blir behandlet, må også bort, ifølge presidenten.

– Jeg er villig til å stenge ned statsapparatet dersom Demokratene ikke gir oss stemmer til forslagene, skriver presidenten, som kan legge ned veto mot budsjettforslag fra Kongressen.

Har truet før

Under budsjettforhandlingene i mars truet Trump med det samme, også da fordi det ikke var lagt inn finansiering av den omstridte grensemuren.

Avtalen inneholdt heller ikke den såkalte DACA-ordningen som gir opp mot 800.000 unge immigranter opphold i USA.

En motvillig Trump undertegnet imidlertid budsjettavtalen til slutt, etter at det blant annet ble lagt inn en bevilgning på 1,6 milliarder dollar til å starte på muren i sør. Selv om det var vel unna de 25 milliardene Trump ba om, sa han at han godtok avtalen "av hensyn til rikets sikkerhet".

Kan bli dyrt

Budsjettet gjelder fram til regnskapsåret utløper 30. september. Om det ikke signeres en ny budsjettavtale fram til da, kan shutdown-faren returnere.

Etter en opphetet og polariserende innvandringsdebatt i USA, som i år eskalerte etter at flere tusen migrantbarn ble atskilt fra sine foreldre, er det usannsynlig at Trump får den nødvendige støtten av Demokratene.

Sist gang en amerikanske president stengte det offentlige var i 2013, da nedetiden strakte seg over 16 dager. Det skal, ifølge en analyse fra Standard & Poor, ha kostet den amerikanske staten 24 milliarder dollar i tapte inntekter, skriver E24.

