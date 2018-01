Verden

Under nattens State of the Union-tale kom Donald Trump med flere usannheter og løgner, skriver CNN .

Talen er presidentens årlige rapport til Kongressen om rikets tilstand og er en tradisjon som går tilbake til USAs første år som selvstendig republikk.

Trump åpnet med en oppsummering av året som har gått, med blant annet orkaner i Florida og Texas og skogbranner som har herjet i Texas.

Men så kom det en rekke påstander som er blank løgn. CNN har faktasjekket Trumps tale og kommet fram til minst seks løgner eller usannheter.

1. Skattekutt

«Tidenes største skattekutt, og historiens største», kaller Trump de nylige kuttene i skatten. Dette stemmer ikke, ifølge CNN. Tvert imot, selv Obama gjennomførte større skattekutt enn Donald Trump.

Det er faktisk fire andre presidenter som har innført større skattekutt enn Trump, siden 60-tallet. John F. Kennedy i 1964, Ronald Reagan i 1981 og to kutt under Obama: 2010 og 2013, som også inkluderte permanente skattekutt innført under Bush.

2. Økte lønninger

Økte lønninger er også noe Trump tok æren for. «Etter flere år med stagnering, ser vi nå lønnsøkninger», sa han.

Dette stemmer heller ikke. Lønningene har økt jevnt og trutt de siste årene, også før Trump, men langt mindre enn målet.

The Federal Reserves mål er en økning på 3,5 prosent, dette var også prognosene. I 2017 steg lønninger med 2,6 prosent, altså lavere enn ventet.

3. Bilindustrien

«Bilindustrien er tilbake i USA, fordi vi stanset lover og regler som skadet USA», ifølge Trump.

Dette er heller ikke sant. Om noe har bilindustriens comeback vart i flere år allerede.

Såpass lenge at den ikke lenger øker. USAs bilsalg falt i 2017, for første gang siden 2009, med et totalsalg på 17,2 millioner biler. Dette er en nedgang fra rekordåret 2016 da det ble solgt 17,6 millioner biler. Bilpriser stiger dessuten og folk kjøper dyrere modeller.

Men dette startet i 2009 da Obama kom med en redningspakke til Chrysler og General Motors, skriver CNN. Bilindustrien gjør det altså dårligere under Trump enn under Obama.

3. Innvandring

Trump tok også en løgn når han snakket om innvandring og da særlig visa-lotteriet, som det kalles. «De slipper inn i landet uten kontroll, og uten krav», mente Trump. «Dette lotteriet skaper terror i USA», sa han også og henviste til de to siste terrorhendelsene i New York.

Dette er løgn. I begge tilfeller ble New York-terroristene radikalisert i USA. Loddtrekingen er blant folk fra land som ikke er særlig representert med innvandring til USA. Alle som vinner i loddtrekningen må gjennom grundige sjekker og ha fullført videregående skole eller ha relevant kompetanse. Dessuten kan man ikke ha noen skumle svin på skogen. De sjekkes altså grundig. Omtrent 50.000 får oppholdstillatesle gjennom lotteriet hvert år.

Trump gikk hardt ut mot familiegjenforeninger, eller «chain migration», som de kaller det. «En enslig immigrant kan på egen hånd ta med seg et ubegenset antalll av fjerne slektninger», sa Trump.

Dette er ikke sant. For tiden behandles søknader som ble foretatt for seks til 13 år siden, avhengig av hvilken slektning det handler om. Om det er snakk om en familiegjenforening fra et land med mange søknader, kan behandlingstiden ende på over 23 år. Ifølge analysen til American Immigration Lawyers kan det gå veldig lang tid om du søker om familiegjenforening for en bror eller søster. I gjennomsnitt tar det 36 år å få gjennom en søknad om du søker i dag. Om du søker gjenforening for en bror eller søster fra Mexico må du regne med en hel livstid på behandlingen.

4. Kriminalitet

MS-13 er en organisert kriminell gjeng som har omtrent 10.000 medlemmer.

«Vi har sendt tusenvis av MS-13, forferdelige mennesker, ut av landet», sa Trump.

Dette er løgn, også ifølge Trumps eget departement. Ifølge justisdepartementet ble det gjort 796 MS-13 arrestasjoner i 2017 (en økning på 83 prosent fra året før), langt unna de tusenvis Trump viste til, mens toll og grensemyndighetene gjorde 228 arrestasjoner fram til september 2017. Siden 2005 har det vært omtrent 60.000 arrestasjoner av gjengmedlemmer. 7.000 av disse er MS-13.

5. Kraft

«Vi er nå en stolt leverandør av energi til hele verden», sa Trump.

Dette stemmer heller ikke.

Det er sant at USA selger kraft, men de importerer enda mer. Beregninger fra US Energy Information Administration viser at USA vil kjøpe mer kraft enn de selger i hvert fall fram til 2026.