Trump med knallhardt angrep på eget justisdepartement

På Twitter skriver Trump at «den hellige etterforsknings-prosessen» er blitt politisert.

– Det ville vært utenkelig bare for kort tid siden, skriver Trump.

Han mener det er ledelsen i FBI og Justisdepartementet som har skylden for de påståtte overtrampene. Vanlige ansatte i departementet og det føderale politiet er flotte folk, understreker han.

Trump har gjentatte ganger kommet med krass kritikk av bestemte personer i FBIs ledelse. I tillegg skal han ha uttrykt stor misnøye med Russland-etterforskningen til spesialetterforsker Robert Mueller, som er utnevnt av justisdepartementet.

Republikanerne og Trump planlegger å offentliggjøre et omstridt notat som angivelig viser at FBI gjorde seg skyldig i maktmisbruk i en tidligere fase av Russland-etterforskningen. Dette skal ha skjedd da FBI ønsket å iverksette telefonavlytting av en person i Trumps valgkampstab som var mistenkt for å opptre som russisk agent.

Kritikerne mener offentliggjøringen av notatet er ledd i en kampanje for å svekke troverdigheten til Russland-etterforskningen og bane vei for utrenskninger i justisdepartementet og FBI som kan gjøre det mulig å stanse den. (NTB)

