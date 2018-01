Verden

– Jeg representerer USA, situasjonen er veldig urettferdig. Vi får ikke våre produkter inn. Det er veldig, veldig vanskelig. Likevel sender de varer til oss – ingen skatter, veldig lite skatt. Det er veldig urettferdig, sa Trump i et fjernsynsintervju sent søndag kveld.

– Jeg har hatt massevis av problemer med EU, og det kan utvikle seg til noe veldig stort fra det synspunktet, fra handelssynspunktet. Og jeg tror det kan slå svært dårlig ut for dem, fortsatte presidenten.

Intervjuet ble spilt inn torsdag mens Trump besøkte World Economic Forum i sveitsiske Davos. USAs president kom også med kritikk mot den britiske regjeringen og statsminister Theresa May for hvordan de håndterer brexit-forhandlingene med EU. Selv ville han «inntatt en tøffere holdning».

– Jeg tror jeg ville sagt at EU ikke er så bra som det påstås å være.

Trump sier han fortsatt har veldig lyst til å besøke Storbritannia, etter at han nylig avlyste et planlagt besøk i februar. Han sier han er veldig populær i Storbritannia og sier han ikke er bekymret for kritikere som Labour-leder Jeremy Corbyn og Londons ordfører Sadiq Khan. (NTB)