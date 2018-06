Trump lover at innvandrere ikke lenger skal fratas barn

Verden

– Vi skal holde familiene samlet, sa Trump da han onsdag undertegnet et direktiv som angivelig avslutter den svært omstridte praksisen.

Presidenten gjorde det klart at han ikke har likt bildene av barn som er blitt tatt fra foreldrene sine med makt. Samtidig understreket han at den såkalte nulltoleransen overfor ulovlige innvandrere skal fortsette.

Snuoperasjon

At Trump valgte å undertegne direktivet, tyder på at han er blitt presset til å gjennomføre en politisk snuoperasjon. Tidligere har han hevdet at det måtte gjøres vedtak i Kongressen for å endre behandlingen av migrantbarna.

Presidenten håper Kongressen vil gjennomføre endringer i USAs innvandringspolitikk som omfatter mye mer enn behandlingen av ulovlige innvandreres barn.

To forslag som skal behandles torsdag, omfatter blant annet finansiering av muren som Trump vil bygge langs grensa mot Mexico.

Foreldre og barn

Tidligere onsdag meldte flere medier at Kirstjen Nielsen, USAs minister for innenlandsk sikkerhet, jobbet med et utkast til et direktiv. Det vil gjøre det mulig å internere migrantbarn sammen med sine foreldre, ifølge nyhetsbyrået AP.

Trump-regjeringen har den siste tiden fått massiv kritikk både av politiske motstandere og republikanske partifeller for å ta barn fra innvandrere som kommer ulovlig til USA.

Voksne innvandrere er blitt satt i varetekt, men i USA er det ikke lov å plassere barn i varetektsfengsel. Barn av ulovlige innvandrere er derfor blitt plassert i egne interneringssentre. (NTB)