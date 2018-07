Verden

– Ja, jeg skal ta det opp – igjen. Det kan være han nekter, i så fall blir dere de første som får høre om det. Alt jeg kan gjøre er å spørre om han gjorde det, og si at han ikke skal gjøre det igjen, sier Trump under en pressekonferanse i NATOs hovedkvarter i Brussel.

Videre understreker han at han ikke kommer til å stille spesielt høye krav til møtet med den russiske presidenten.

– Jeg kommer ikke til å kreve mye. Jeg kommer til å snakke om Syria, spørre om innblandingen i presidentvalget, og snakke om Ukraina. Ukraina var her i dag, og det var veldig interessant å høre hva de hadde å si, sier Trump, med henvisning til NATO-toppmøtet.

Trump: USAs forpliktelse til NATO er veldig sterk

Krim

Presidenten fikk også spørsmål om han kom til å anerkjenne Russlands annektering av Krim.

– Det er et interessant spørsmål. Dette skjedde lenge før jeg ble president. Dette skjedde på Obamas vakt. Hadde det vært under meg, ville jeg ikke latt det skje. Hva som skjer videre med Krim, kan jeg ikke si, men jeg er ikke glad for det som har skjedd på Krim, sier Trump.

Flere ganger gjentok han også at det kan være at forholdet til Russland blir bedre i framtiden. Dette som svar på gjentatte spørsmål om han fortsatt er kritisk til at Tyskland kjøper naturgass fra Russland, samtidig som de ønsker beskyttelse mot dem via USA og NATO.

– For alt vi vet kan det være at vi kommer bedre overens med dem i framtiden. I så fall ville jo dette ikke lenger være et problem, sa den amerikanske presidenten.

(NTB)