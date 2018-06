Verden

Av Espen H. Rusdal og NTB

– Vi ble veldig godt kjent på kort tid, sa Donald Trump under en pressekonferanse tirsdag.

Han fulgte så opp med:

– Hvem som helst kan gå til krig, men bare de modigste kan skape fred, sa Trump.

Les også: Det historiske håndtrykket

– Talentfull

På spørsmål fra NBC News om hvorfor Donald Trump omtaler diktatoren i Nord-Korea som talentfull, selv om han dreper sine egne og sulter sitt folk, forklarte Tump villig:

– Kim Jong-un er talentfull, han tok over et land som en 26-åring, da er du talentfull. Han driver landet tøft, jeg sier ikke bra, men han er likevel dyktig, sa Trump til pressekorpset.

Trump pekte også på økonomien i fred med Nord-Korea og atomnedrustning.

– Vi kan slutte med «War games», da vi sparer masse penger, sa Trump, og refererte til militærøvelsene mellom USA og Sør-Korea.

Det er uklart om denne beslutningen er drøftet med myndighetene i Seoul eller om de fikk overraskelsen i fanget.

Nord-Korea har lenge protestert kraftig mot militærøvelsene, som i nord er blitt sett på som forberedelser til invasjon.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Detaljene ikke klare

Samtidig måtte Trump innrømme at detaljene om hvordan Nord-Koreas nedrustning skal foregå og når, ikke er klare enda.

– Hvorfor har du ikke sikret dette, var spørsmålet fra salen.

– Det var ikke nok tid, vi har vært sammen i flere timer, intensivt, men det var ikke tid, sa Trump.

Les også: Trumps og Kims erklæring imponerer ikke

– Nytt kapittel i historien

Den amerikanske presidenten takket ellers den nordkoreanske lederen for å ha tatt «et første modig skritt mot en lys framtid for sitt folk», ifølge NTB. Trump sa etter møtet med Kim at konkrete endringer er mulig og at han er innstilt på å begynne et nytt historisk forhold til Nord-Korea.

– Fortiden skal ikke definere framtiden. Vi skal skrive et nytt kapittel i historien om våre to folk, sa Trump. Han betegnet samtalene som direkte, rett-på-sak og intense.

I en intervju med TV-stasjonen ABC tirsdag innrømmet Trump at han hadde snakket med Kim på forhånd, rundt den tiden da utenriksminister Mike Pompeo var i Pyongyang.

Presidenten sa at han vil invitere Kim til Det hvite hus «når tiden er riktig». Kim skal ha takket ja imot invitasjonen. Trump la til at han er åpen for å avlegge et besøk i Pyongyang.

Den amerikanske presidenten sa at han hadde fått forsikringer fra Kim om at et større testanlegg for rakettmotorer er i ferd med å bli lagt ned. Hvor anlegget ligger, er ikke kjent.

Les også: Her er erklæringen – Kim lover å jobbe mot full atomnedrustning på Korea-halvøya

Fakta om slutterklæringen fra Singapore-møtet

Dette er hovedpunktene i slutterklæringen fra Singapore-møtet mellom USAs president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un:

* USA og Nord-Korea forplikter seg til å opprette nye forbindelser mellom de to land i tråd med de to folkenes ønske om fred og velstand.

* USA og Nord-Korea vil i fellesskap forsøke å bygge et varig og stabilt fredsregime for Koreahalvøya.

* Nord-Korea viser til Panmunjom-erklæringen fra 27. april 2018 og forplikter seg til å arbeide for full kjernefysisk nedbygging på Kolahalvøya.

* USA og Nord-Korea forplikter seg til å finne levninger etter krigsfanger og personer som ble erklært savnet i Koreakrigen, og umiddelbar repatriering av dem som allerede er identifisert.

Les også: Trevor Noah om USA: – Rasismen har alltid vært der