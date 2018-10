Verden

Det var under et lengre CBS-intervju som blir publisert senere søndag Trump fikk spørsmål om hvorvidt han ønsket at Mattis skulle gi seg i jobben som forsvarsminister.

– Det kan være at han gjør det. Jeg vil si han er en slags demokrat, hvis du vil vite sannheten, var svaret fra den amerikanske presidenten.

– Men general Mattis er en bra fyr. Vi kommer godt overens. Det kan være han drar. Jeg mener, på et eller annet tidspunkt drar jo alle, fortsatte Trump.

Mattis ses på som et av de stødigste, men også et av de mest uavhengige medlemmene av Trumps regjering. Ved flere tilfeller har han fungert som en mer lavmælt motvekt til presidenten når sistnevnte går kraftig ut mot sine allierte.

Spørsmålet om Mattis' framtid dukket opp etter at Trump selv antydet at det snart kunne bli endringer i regjeringen hans. Senest forrige uke ble det endringer da USAs FN-ambassadør Nikki Haley forlot sin post.

– Jeg forandrer litt på ting, og det har jeg rett til. Jeg har flere folk som står klare til å tre inn, og som ville gjort en fenomenal jobb. De kommer til å komme inn i regjeringen og de vil gjøre det fenomenalt, sa Trump.

– Jeg syns vi har en flott regjering, men det er noen jeg ikke er fornøyd med. Jeg har noen jeg ikke er kjempefornøyd med. Og så er det andre jeg er utrolig fornøyd med, sa den amerikanske presidenten.

(NTB)