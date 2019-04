Trump kaller Russland-granskingen et «kuppforsøk»

Mer enn to uker etter at spesialetterforsker Robert Mueller leverte sin rapport om Russlands rolle i valget i 2016, fortsetter Trump og medlemmer av hans regjering angrepene på etterforskningen.

Det skjer til tross for at Mueller ikke fant noen bevis på samarbeid mellom russiske myndigheter og Donald Trumps stab i valgkampen. For øvrig er få detaljer om spesialetterforskernes 400 sider lange rapport blitt kjent, ut over et fire siders sammendrag utarbeidet av justisminister William Barr.

Der konstateres det at spesialetterforskeren har funnet bevis for at Russland forsøkte å påvirke valget. Det skjedde blant annet gjennom en koordinert desinformasjonskampanje og ved et datainnbrudd der eposter ble stjålet fra Hillary Clintons valgkampstab.

– Kuppforsøk

– Et kuppforsøk. Dette var et forsøk på å felle presidenten, tordnet Trump onsdag, og fortsatte.

– Det de gjorde var forræderi, det de gjorde var forferdelig, det de gjorde var brudd på grunnloven, sa han til journalister i Det hvite hus. Presidenten krevde straff for dem som sto bak.

De harde ordene vil etter alt å dømme nøre opp under en utbredt konspirasjonsteori i høyreorienterte kretser i USA, som går ut på at Demokratene og det som omtales som «den dype staten» forsøker å omgjøre Trumps valgseier i 2016.

Møtte i Senatet

Justisminister William Barr møtte onsdag i Senatet, der han ble grillet om innholdet i Mueller-rapporten. Han lovte å offentliggjøre en redigert utgave neste uke.

Samtidig sa han at han vil åpne en gransking av angivelig spionasje mot Trump, som hevdes å ha blitt utført av det føderale politiet FBI. Dette skal ha skjedd i forkant av at Muellers Russland-granskning ble innledet.

– Jeg tror det var spionasje. Spørsmålet er om det var tilstrekkelig grunnlag? Jeg sier ikke at det ikke var det, sa Barr.

Barrs henvisning til spionasje kan vise til at FBI sommeren 2016 fikk en hemmelig kjennelse fra en domstol til å overvåke Donald Trumps valgkamprådgiver Carter Page.

FBI og justisdepartementet fikk grønt lys til overvåkingen etter å ha overbevist en spesialdomstol om at det var grunn til å tro at Page jobbet for Russland.

Page selv nekter for å ha gjort noe galt, og er ikke blitt siktet for noe kriminelt.

Eks-FBI-sjef

Muellers etterforskning sprang ut av frykten for at Russlands forsøk på å påvirke det amerikanske valget også kunne omfatte samarbeid mellom Trump-kampanjen og Kreml.

Den tidligere FBI-sjefen Robert Mueller ble utpekt til å lede granskningen i mai 2017, et valg politikere fra begge sider i Kongressen sluttet seg til da.

– Upåklagelige kvalifikasjoner. Burde bli allment akseptert, sa republikaneren Jason Chaffetz, som ledet kontrollkomiteen i Representantenes hus. Daværende flertallsleder Paul Ryan sa seg også fornøyd.

Siden har tonen fra republikansk side blitt en annen, og Trump har stadig omtalt etterforskningen som en «heksejakt».

Renvasket?

– Jeg har ikke sett Mueller-rapporten, jeg har ikke lest Mueller-rapporten, sa Trump onsdag.

– Jeg bryr meg ikke om Mueller-rapporten. Jeg er blitt totalt renvasket, hevdet han.

De få detaljene som så langt er kjent om resultatene av Muellers omfangsrike etterforskning, trekker imidlertid det i tvil.

Barrs sammendrag siterer Mueller på at selv om det ikke finnes bevis for et samarbeid med russerne, kan han ikke slå definitivt fast at Trump ikke har forsøkt å hindre etterforskningen, noe som i seg selv er et alvorlig lovbrudd.

Justisministeren sier imidlertid at hans vurdering er at Trump ikke har gjort seg skyldig i noe slikt.