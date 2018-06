Trump: – Jeg har sagt det fra dag en, å komme overens med Russland og Kina er en god ting

Verden

Av NTB

I synkroniserte kunngjøringer fra Det hvite hus og Kreml tidligere torsdag heter det at de to presidentene under toppmøtet i Helsingfors 16. juli skal diskutere bilaterale forhold, samt internasjonale relasjoner.

– Russiske myndigheter har en pragmatisk og realistisk forventning til resultatet av toppmøtet, gitt den store bunken av temaer de to presidentene skal gjennom, sier talskvinne for russisk UD, Maria Zakharova, torsdag ettermiddag.

Nyheten om toppmøtet kommer etter at Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton onsdag besøkte Moskva, der han møtte Putin og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov.

Zakharova sa at det ikke er umulig at Lavrov vil møte sin motpart Mike Pompeo før møtet mellom presidentene.

Hun legger til at situasjonen i Syria, og dermed hele Midtøsten, den væpnede konflikten i Ukraina og kampen mot internasjonal terrorisme vil bli hovedpunktene under toppmøtet.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Stoltenberg positiv

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg ønsker nyheten om møtet velkommen.

– Det er fullt og helt i tråd med NATOs linje å snakke med Russland og å møte russiske ledere, sier Stoltenberg torsdag ettermiddag.

NATOs forhold til Russland har vært svært anstrengt siden Russlands annektering av Krim i 2014.

– Vi ønsker ikke en ny kald krig. Vi ønsker ikke å isolere Russland. Vi ønsker å jobbe for et bedre forhold, fortsetter NATO-sjefen.

Les også: Merkel: – Europa har mange utfordringer. Men innvandring kan bli et skjebnespørsmål for EU

– Bra for verden

Tid og sted for møtet ble kunngjort torsdag, men allerede onsdag ble det kjent at Russland og USA var enige om at Trump og Putin skulle møtes.

– Jeg har sagt det fra dag en, å komme overens med Russland og Kina, og med alle andre, er en veldig bra ting. Det er bra for verden, det er bra for oss, det er bra for alle, sa Trump da.

Videre la han til at han og Putin vil diskutere Syria, Ukraina og «mange andre temaer».

Tett program

Toppmøtet mellom Putin og Trump holdes kort tid etter NATO-toppmøtet i Brussel 11. til 12. juli, der den amerikanske presidenten deltar. Trump skal også besøker Storbritannia den 13. juli.

Putin og Trump har møttes to ganger tidligere på sidelinjene av internasjonale møter, men har aldri tidligere holdt et offisielt toppmøte seg imellom.

Russlands viseutenriksminister Sergej Rjabkov sier Lavrov mest sannsynlig vil møte USAs utenriksminister Mike Pompeo i løpet av de neste par ukene, for å banke ut flere detaljer om toppmøtet.

Les også: EU: – Donald Trump er farlig for Europa