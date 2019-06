Trump hyller May og alliansen med britene

Da den amerikanske presidenten tirsdag møtte pressen i London sammen med May, var han full av lovord om statsministeren.

Trump har før vært ytterst kritisk til May, men nå kalte han henne en «ekstremt profesjonell» leder som nok fortjener ros for innsatsen.

Trump mener handelen mellom USA og Storbritannia kan bli to til tre ganger større etter EU-skilsmissen.

– Potensialet er enormt, sa Trump.

Strid om NHS

Han hevdet også at «alt» er på bordet i fremtidige handelsforhandlinger, inkludert det populære statlige helsevesenet NHS, som mange briter frykter vil bli åpnet opp for private amerikanske selskaper.

Mays helseminister var raskt med å avfeie det.

– Kjære president. NHS er ikke på bordet i handelssamtalene – og kommer aldri til å være det. Ikke på min vakt, tvitret Matt Hancock, som er blant de mange som kjemper om å etterfølge May.

Nydelig middag

Theresa May innledet pressekonferansen med å hylle forholdet til USA, men hun nevnte også uenigheter om atomavtalen med Iran og klimaavtalen fra Paris.

– Jeg har alltid snakket åpent med deg, Donald, når vi har ulike tilnærminger, og du har gjort det samme med meg, sa May.

Hun understreket at de to ofte har felles mål, men ulike tanker om hvordan målet skal nås.

Trump startet med å takke dronning Elizabeth for en nydelig middag kvelden før.

– Hun er en fantastisk kvinne, det var veldig spesielt, sa Trump før han også takket May for den varme velkomsten.

Kritiserte Khan og Corbyn

Det første spørsmålet fra pressen handlet om Londons Labour-borgermester Sadiq Khan, som Trump har kalt en «iskald taper» som følge av at Khan er imot statsbesøket.

Trump gjentok at han mener borgermesteren gjør en dårlig jobb. Khan har kritisert Trump, men sagt at han ikke er interessert i noen «barnslig lekeplass-krangel».

Trump kalte både Khan og Labour-leder Jeremy Corbyn for en «negativ kraft». Trump sa videre at han avslo Corbyns forespørsel om å møte ham.

Så ingen protest

Labour bekrefter at de ba om et møte og sa at Corbyn er klar til å snakke med Trump om en rekke saker, deriblant «klimakrisen, fredstrusler og flyktningkrisen», skriver BBC.

Corbyn var blant de flere tusen demonstrantene som høylytt demonstrerte mot den amerikanske presidentens statsbesøk i London tirsdag. Trump sier han bare så en liten demonstrasjon og kaller pressedekningen som sier noe annet, for «fake news».

Pressekonferansen forløp for øvrig uten skandaløse uttalelser, som vertskapet trolig fryktet og journalistene kanskje håpte på. I stedet var tonen vennlig og munter mellom Trump og May.

Trump sa også at han fortsatt tror brexit vil skje, og at brexit sannsynligvis også bør skje.

Søksmål

May nevnte med glimt i øyet at Trump en gang hadde oppfordret henne til å saksøke EU, men at hun valgte å forhandle i stedet.

– Jeg ville ha saksøkt, men det er OK, svarte Trump.

– Jeg ville kanskje ha saksøkt og så inngått forlik, men du vet aldri. Hun er muligens en bedre forhandler enn meg.

Trump spøkte også med at May burde la være å gå av for å sikre en brexitavtale. May skal etter planen gå av som partileder fredag etter å ha mislykkes med å få utmeldingsavtalen godkjent i Parlamentet.

Da han ble spurt om hvem som burde overta etter henne, sa han at han kjenner både Jeremy Hunt og Boris Johnson, to av favorittene i lederkampen, og at han er sikker på at begge ville ha gjort en god jobb.

Tror på Huawei-avtale

Trump sier han er sikker på å få til en avtale om kinesiske Huawei med britene som gjør at etterretningssamarbeidet består.

– Vi kommer absolutt til å bli enige om Huawei og alt annet, sa Trump på pressekonferansen med statsminister Theresa May ved sin side.

– Vi har et utrolig etterretningsforhold, og vi vil være stand til å finne ut av alle uenigheter, sier Trump.

Utenriksminister Mike Pompeo har truet med å nekte å dele etterretningsinformasjon med allierte som bruker Huawei-teknologi.

– Jeg ser ikke for meg noen begrensninger. Vi har aldri hatt noen begrensninger. Dette er en virkelig storartet alliert og partner og vi kommer ikke til å ha noen problemer med dette, sier Trump i London tirsdag.

