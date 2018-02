Verden

– De ler seg i hjel i Moskva. Bli klok, Amerika! skriver presidenten i en av de mange Twitter-meldingene han fyrte av fra sitt gods i Florida i morgentimene søndag.

To dager tidligere offentliggjorde spesialetterforsker Robert Mueller en detaljert tiltale mot 13 russere og tre russiske selskaper.

De anklages for å ha stått bak en omfattende kampanje for å påvirke presidentvalget i 2016 som brakte Trump til makten. Målet var angivelig å styrke Trumps sjanser og svekke rivalen Hillary Clinton.

– Om det så var Russlands MÅL å skape splid, oppbrudd og kaos i USA, da har de lyktes mer enn de kunne drømt om gjennom alle komitéhøringene, granskingene og partihatet, tvitrer Trump.

Obama

Trump fremhever at den russiske kampanjen ifølge tiltalen startet i 2014, før han kunngjorde sitt kandidatur, og antyder at Obama-administrasjonen må ta noe av skylda.

– Jeg sa aldri at Russland ikke blandet seg inn i valget. Jeg sa «det kan være Russland eller Kina eller et annet land eller gruppe, eller det kan ha vært et geni på 180 kilo som satt i senga og lekte med datamaskinen sin», tvitret Trump og la til:

– Den russiske «skrønen» var at Trump-kampanjen hadde et hemmelig samarbeid med Russland – det skjedde aldri!

Trodde på Putin

Trump har gjentatte ganger uttrykt sterk skepsis til påstandene om russisk innblanding i valget. I november sa presidenten at han tror på amerikansk etterretnings konklusjon om at inngripen har funnet sted.

Samtidig sa Trump at han tror president Vladimir Putin er ærlig når han sier at Russland ikke grep inn.

Flere observatører har påpekt at Muellers tiltale gjør det vanskelig for Trump å hevde at påstandene om russisk innblanding er oppspinn. (NTB)