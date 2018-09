Trump har brukt 2 millioner av skattebetalernes penger på leie av golfbiler

Donald Trump er veldig glad i å golfe. Det er flere golfbaner som bærer hans navn. ha eier 17 av dem og ifølge opptellinger er Donald Trump på jobb hver andre dag, og på golfbanen hver fjerde.

Alle disse golfdagene er ikke gratis for USAs skattebetalere, for det viser seg at Trump har brukt 300.675 dollar av deres penger på leie av golfbiler, skriver TMZ.

TMZ har fått tak i føderale dokumenter som viser at regningen for Trumps golfbiler er både stor og

sendes til felleskassa. 300.675 doller er etter dagens kurs drøyt 2,6 millioner kroner.

Når Donald Trump golfer har han med seg Secret Service og de skal også kjøre golfbil.

Veldig mange av golfbil-regningene kommer etter besøk på Trumps eget Mar-a-algo i Florida og det er altså skattebetalerne som tar kostnaden.

Ifølge flere medier, blant annet Business Insider har Trump, fram til 2. september, vært på golfbanen 153 dager siden han ble president.

Da Obama var president mente han at Obama var jhåoløs som dro til golfbanen.

«Verre enn Carter», het det fra Trump i 2014.

Can you believe that,with all of the problems and difficulties facing the U.S., President Obama spent the day playing golf.Worse than Carter