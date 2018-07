Verden

Pressesekretær Sarah Huckabee Sanders i Det hvite hus bekrefter at Trump luftet forslaget under et møte med NATO-lederne i Brussel onsdag.

Det er uklart hvilket tidsperspektiv Trump ser for seg. NATOs nåværende mål er at medlemmene oppnår 2 prosent innen 2024.

– La oss nå begynne med 2 prosent, humret NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg da han fikk spørsmål fra pressen etter møtet.

2-prosentmålet har vært viktig for Trump å fremme. Han har presset medlemslandene til å bruke mer penger på forsvar, for å avlaste USA som påtar seg en langt større byrde, har han sagt.

NATO anslår at 15 av de 29 medlemslandene vil være i stand til å nå 2-prosentmålet innen 2024, basert på anslag som foreligger nå.

Trump fikk 17. mai besøk av Stoltenberg i Det hvite hus. Der skrøt Trump av Stoltenbergs innsats for å få europeiske land til å betale mer med mål om at alle i alliansen skal bruke en sum tilsvarende minst 2 prosent av BNP på forsvar.

– Men 2 prosent er et veldig lavt tall. Det burde i virkeligheten vært 4 prosent, sa Trump i mai.

(NTB)