Verden

Dagsavisen skrev tidligere onsdag at Trump hadde gjort narr av Ford under et valgkampmøte i Mississippi. Nå får presidenten høre det fra egne rekker.

– Jeg skulle ønske han ikke hadde gjort det. Det var frastøtende, sier Jeff Flake, republikansk senator i Arizona, til NBC om Trumps oppførsel, ifølge The Guardian.

Psykologiprofessor Christine Blasey Ford har anklaget Brett Kavanaugh, som Trump ønsker som ny høyesterettsdommer, for voldtektsforsøk på en fest på begynnelsen av 1980-tallet, da de begge var tenåringer.

Kavanaugh har avvist anklagene kategorisk, men på grunn av Fords anklager er nominasjonsprosessen blitt utsatt flere ganger. Etter høringen torsdag i forrige uke, ble det gitt ordre om at FBI skulle undersøke anklagene. Justiskomiteen har gått god for Kavanaughs kandidatur, men det er opp til Senatet i plenum å ta den endelige avgjørelsen, ifølge NTB.

Fikk jubel

Tirsdag kveld kastet Trump tvil rundt Fords troverdighet på et møte i Mississippi. Hundrevis av Trump-tilhengere jublet da presidenten imiterte Fords sterke vitnemål, der hun beskrev sin opplevelse av hendelsen med Kavanaugh.

– Jeg drakk en øl, ikke sant, jeg drakk en øl, vel … nei, det var én øl … Hvordan kom du deg hjem? Jeg husker ikke. Hvordan kom du deg dit? Jeg husker ikke. Hvor mange år siden var det? Jeg vet ikke, sa Trump med tilgjort stemme, som for å herme etter Ford.

– En manns liv er revet i stykker, en manns liv ligger i ruiner, sa Trump, som sist uke beskrev Ford som «et veldig troverdig vitne».

Flere i det republikanske partiet reagerer altså på presidentens oppførsel.

– Det finnes verken tid eller sted for sånne kommentarer, og det er bare ikke riktig å diskutere noe sånt på et politisk arrangement, sier Jeff Flake.

Christine B. Ford. Foto: NTB scanpix

Collins-refs

En annen republikansk senator, Susan Collins fra Maine, reagerer også.

– Presidentens kommentarer var rett og slett ikke riktige, sier hun.

Brian Kilmeade er vert for Fox & Friends, Trumps foretrukne morgenprogram på TV. Også han setter spørsmålstegn ved presidentens utspill.

– Jeg undrer meg over hvor lurt dette var. Mengden (i Mississippi) elsket det, men hvor taktisk smart var det av ham å gjøre det, spør Kilmeade.

