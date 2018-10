Trump får gjennomgå på Twitter for et bilde av seg selv i spisestua

Bildet, som har tittelen The Republican Club, forestiller Donald Trump og flere tidliger republikanske presidenter rundt et bord og gliser bredt over en drink.

Donald Trump selv skal drikke Cola Light på bildet i selskap med Ronald Reagan, Abraham Lincoln, Richard Nixon, Teddy Roosevelt, Dwight Eisenhower, Gerald Ford, George H. W. Bush og George W. Bush.

Maleriet er laget av cowboymaleren Andy Thomas fra Missouri. Ja, han maler til vanlig cowboyer, men denne gangen har han altså gjort en serie med republikanske presidenter.

Et av dem er da også med Donald Trump.

Det som gjør det hele spesielt er at bildet henger i Donald Trumps egen spisestue. Observante seere av et intervju med Trump på 60 Minutes nylig oppdaget at joda, Trump har hengt maleriet av seg selv på veggen.

Trump tok sågar kontalt med kunstner Thomas og skrøt av bildet, som han i motsetning til de fleste andre malerier av seg selv, liker.

– Trump stikker haken fram og smiler vanligvis bredt. Det passer fint til karikaturer, men ikke nødvendigvis noe som er så flatterende for ham. Jeg måtte lete opp et foto hvor det faktisk er ut som om han hadde hørt noe morsomt og hvor smilet ser ekte ut, sier kunsteren til Time Magazine.

Om samtalen med Trump sier Thomas:

– Han sa i grunn at de fleste porteretter, de liker han ikke. Og han har rett. Han er vrien å male. Det er noen fæle der ute, sa Thomas til Time Magazine.

En detalj i bakgrunnen viser en kvinne på vei inn i rommet. Det skal være USAs første kvinnelige president, ifløge Thomas.

På Twitter harseleres det stort over Trumps noe pussige valg av maleri i spisestua.

«Jeg har fått mange henvendler om om å legge inn Saudi-Arabias prins i bildet. Siden Det republikanske parti ikke lenger kan hevde å være Lincolns parti, så gjerne jeg ham likesågodt fra bildet», skriver @USMCLiberal og la inn Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman i bildet sitedet for Abraham Lincoln.

Lots of requests to add the Saudi Prince into the image.

So here he is!

I figured, since Republicans can’t claim “the party of Lincoln”, it would be fitting to remove him from the picture. pic.twitter.com/6etDt0mSoM