I sin første direktesendte TV-tale fra Det ovale kontor tegnet president Donald Trump et dystert bilde av situasjonen ved USAs grense til Mexico.

– Det er en humanitær krise og en nasjonal sikkerhetskrise. Det kommer tusenvis av ulovlige innvandrere. Vi har ikke plass til å ta vare på dem alle, sa Trump i den om lag 10 minutter lange talen natt til onsdag norsk tid.

Presidenten var nedtonet og behersket, og hans første direktesendte tale til nasjonen bar preg av han holdt seg til manus. Ifølge presidenten er krisen ved grensen økende. Han uttrykte frustrasjon over å ikke kunne gjøre noe med «tusenvis av kriminelle» som tar seg til USA hvert år.

– Tryggere enn noen gang

Presidenten sa at tusenvis av barn blir tatt med til USA, og at både barn og kvinner blir seksuelt misbrukt på vei fra Sentral-Amerika til USA. Han mener USA trenger sikkerhetstiltak for å stoppe det han kaller «den tragiske virkeligheten».

– Dette er et mønster jeg og min regjering vil sette en stopper for, sa han og viste til kriminalitet, narkotikasmugling og menneskesmugling til USA. Han fortsatte:

– Vi ønsker å gjøre USA tryggere enn noen gang.

Han var også tydelig på at ulovlig innvandring skader USA og er til belastning for staten og fører til færre jobber og dårligere lønninger.

Stålgjerde

Det var i forkant av talen spekulert rundt om hvorvidt Trump ville erklære unntakstilstand ved USAs grense, men dette ble ikke nevnt i talen hans. Kilder i Det hvite hus sier til Politico at Trump i siste minutt valgte å ikke gjøre det, siden han mest sannsynlig ville blitt utfordret av domstolene.

Trump kritiserte videre i talen Demokratene for å ikke stille seg bak forslaget om en grensemur. Trump krever at det settes av 5,7 milliarder dollar i statsbudsjettet til prosjektet, og hevder i tillegg at takket være demokratene vil det bli en stålbarriere i stedet for en betongmur.

Han skal selv besøke grensen to dager etter onsdagens tale.

– Gissel

De riksdekkende TV-kanalene hadde også forpliktet seg til å kringkaste imøtegåelser fra Demokratenes fremste leder: Nancy Pelosi, som nylig tok over som leder i Representantenes hus, og Chuck Schumer, som er mindretallsleder i Senatet.

Pelosi sa i sin tale at Trump velger å spille på frykt og ikke fakta når han snakker om situasjonen ved grensen.

– President Trump må slutte å holde amerikanere som gisler, han må slutte å fabrikkere en krise og han må åpne statsapparatet i USA igjen, sa Pelosi.

Hun mener Trump holder statsapparatet som gissel for hans «besettelse» om å tvinge amerikanere til å betale for det hun mener er en «dyr og ineffektiv» grensemur.

Nedstengning

Den delvise nedstengningen av statsapparatet i USA er nå inne i sitt 18. døgn, den nest lengste i landets historie. Nedstengningen kom etter at Trump avviste flere budsjettvedtak fra Kongressen uten milliardene han krever til å bygge muren.

Det er første gang Trump har bedt de riksdekkende TV-kanalene om å sette av taletid. Tradisjonelt har slike forespørsler fra Det hvite hus blitt forbeholdt spesielle hendelser. Et eksempel er da Osama bin Laden ble drept.