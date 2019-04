– Middagen er så kjedelig og så negativ at vi i stedet skal holde et veldig positivt valgmøte, sa Trump fredag da han fikk spørsmål fra journalister om han skal delta på den årlige middagen for politiske journalister som dekker Det hvite hus.

Korrespondentmiddagen arrangeres siste lørdag i april hvert år, og i år blir det 27. april. En rekke Hollywood-kjendiser har i årenes løp havnet på gjestelisten, men høydepunktet er vanligvis presidentens egen deltakelse og ofte humoristiske tale der han pleier å gjøre narr av mediene, politikere og seg selv.

Trump velger i stedet å stille opp på et valgmøte. Imidlertid vet han ikke hvor møtet skal holdes. Men det blir «et stort et», lover han.

Det er tradisjon at amerikanske presidenter deltar på korrespondentmiddagen i Det hvite hus. Trump brøt med tradisjonen under sitt første år som president i 2017, og droppet middagen også i fjor.

Korrespondentforeningen i Det hvite hus har forsøkt å tone ned atmosfæren i år ved å la historikeren Ron Chernow holde åpningstalen. I fjor var det komikeren Michelle Wolf som fikk oppdraget. Talen gikk hardt utover ansatte i Det hvite hus, og i særdeleshet utover Sarah Sanders.

– Jeg liker egentlig Sarah godt. Jeg syns hun er ressurssterk. Hun brenner fakta og bruker dem til å lage perfekte «smoky eyes», sa hun blant annet med referanse til Sanders' mørke øyenskygge.

