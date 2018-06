– Trump driver en instrumentell ødeleggelse av barn for å oppnå politiske mål

Verden

En mor som blir fratatt barnet sitt mens hun ammer. Små barn som blir plassert i interneringsleirer uten foreldrene sine eller andre trygge voksenpersoner. En mor som blir deportert til Guatemala mens sønnen på åtte blir igjen i USA. Alt er resultat av Trump-administrasjonens nye «nulltoleranse» overfor mennesker som reiser inn i USA uten papirene i orden.

Den anerkjente barnepsykologen Magne Raundalen kaller den nye politikken for «forbrytelser mot framtida».

– De bruker barna for å skremme foreldrene. Det er snakk om en instrumentell ødeleggelse av barn for å oppnå politiske mål. Det må vi aldri akseptere, sier Raundalen.

Flere tusen barn

Sist fredag opplyste amerikanske myndigheter at fra 19. april til 31. mai ble 1.995 barn som reiste med 1.940 voksne separert med tvang fra foreldrene sine eller andre omsorgspersoner.

Hvor mange det har skjedd med fra 1. juni til i dag er ikke kjent.

Den nye politikken innebærer at alle voksne som krysser den amerikanske grensa ulovlig blir fengslet, mens barna deres havner i interneringsleirer.

I Texas er opp mot 1.500 gutter plassert i et nedlagt varehus. Hvor jentene havner er ikke kjent. Det er også stor usikkerhet om alderen på barna som plasseres i leirene. Den demokratiske politikeren Vicente Gonzalez sier til avisen The Washington Post at han så minst 100 barn som var under 6 år da han besøkte en leir i Texas.

Leirene ser ut som bur atskilt med metallgjerder, med rundt 20 barn i, ifølge nyhetsbyrået APs journalist som besøkte leiren i McAllen sør i Texas i helgen.

De er på ingen måte tilrettelagt for barn og mangler oppholdsrom, leker og kvalifiserte personer til å passe på barna, ifølge organisasjonen Human Rights Watch som også har besøkt McAllen.

Amerikanske myndigheter har hevdet at barna ikke lider noen nød. Donald Trumps stabssjef John Kelly har sagt at det ikke er noen grunn til å bekymre seg fordi barna havner i «fosterhjem eller noe».

Barna skal maksimalt være i leiren i 72 timer, men tre døgn er veldig lang tid for et lite barn som er helt alene, understreker Human Rights Watch.

– Rammer midt i hjertet

Trump-administrasjonen vet veldig godt hva den gjør, sier Magne Raundalen. Verdens ledende forskere på barn og traumer kommer fra USA. Politikken strider fullstendig med amerikanernes egen kunnskapsbase.

– Takket være amerikansk forskning gjennom 30 år vet vi mer enn noen gang om traumer i barndommen, særlig vet vi at separasjon under dramatiske forhold kan føre til livslange skader, sier Raundalen.

Barneårene er spesielt sårbare fordi hjernen er under konstant oppbygging. De mest dramatiske konsekvensene av traumatiske opplevelser er angst, frykt og skader på hele læringssystemet som får følger for barnas muligheter til å gjennomføre skolen og utdanning, forteller Raundalen.

– Alt vi legger i ordet livskvalitet kan bli rasert. Også muligheten til å skape seg et liv, sier Raundalen.

– Amerikanske myndigheter vet hva de gjør og det er også poenget. De vil fortelle foreldrene at de ødelegger ungene. De rammer midt i hjertet, sier han.

Taktikk

President Donald Trump har langt på vei innrømmet at praksisen med å ta barna fra foreldrene er en forhandlingstaktikk for å få Demokratene med på immigrasjonspolitikken, som finansiering av muren mot Mexico og strengere grensekontroll, skriver Washington Post.

Grensevakta i Texas bekrefter at praksisen med å separere foreldre og barn brukes for å skremme andre fra å gjøre det samme. Sjef Manuel Padilla sier til Washington Post at barn helt ned i 5-årsalderen er blitt tatt fra foreldrene.

Politikken har fått massiv kritikk de siste dagene fra blant annet Demokratene, amerikanske barneleger, FNs høykommissær for menneskerettigheter, tidligere førstedame Laura Bush, men også nåværende førstedame Melania Trump som har etterlyst en mindre hjerteløs politikk.

Barnepsykolog Magne Raundalen mener utviklingen avslører et totalt forfall av verdier. Samtidig understreker han at heller ikke Norge er fritatt fra kritikk i behandlingen av barnefamilier som kommer hit uten papirene i orden.

– Om foreldrene gjør noe ulovlig på vei inn, kan ikke vi gjøre det godt igjen ved å rygge over barna deres på vei ut. Det er og blir umoralsk, sier han.

Dette er USAs nye grensepolitikk

* President Donald Trump har innført strengere kontroll ved USAs grense mot Mexico.

* Justisminister Jeff Sessions kunngjorde i april at migranter som forsøker å ta seg ulovlig over grensa, vil bli behandlet som kriminelle, pågrepet og internert.

* Tusenvis av migranter er siden internert. Fra 19. april til 31. mai er nærmere 2.000 barn tatt fra foreldrene og satt i egne interneringsleirer.

* Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, kaller atskillelsen av barn og foreldre «barbarisk».

* USAs tidligere førstedame Laura Bush stempler i et innlegg i Washington Post Trumps politikk som «grusom og umoralsk».

* FN kritiserer også praksisen og anklager amerikanske myndigheter for å bryte menneskerettighetene. (NTB)