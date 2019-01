William Barr (68) måtte tirsdag svare på spørsmål under en høring i Senatet, som må godkjenne utnevnelsen.

Her fortalte Barr blant annet at han i 2017 ble spurt om han kunne tenke seg en jobb i gruppen av advokater som bistår Trump i Russland-etterforskningen. Han skal ha takket nei i en samtale med Trump selv.

Det er ventet at det republikanske flertallet i Senatet vil godkjenne Barr. Han kan dermed belage seg på comeback i stillingen han også hadde på begynnelsen av 1990-tallet, da George H.W. Bush var president.

Les også: Lå fem døgn på sykehus med brudd i ryggen

Kritisk notat

Under høringen sa Barr også at ja, han har diskutert FBIs granskning av Donald Trump og Russland, med Trump, men ikke inngående.

Dermed får kritikere av Trump og hans forhold til lov og rett mer vann på mølla.

Som justisminister vil William Barr vil ha det øverste ansvaret for FBI-granskningen som til slutt kan felle Trump.

Barr sa også at han ikke vile sparke FBI-spesialetterforsker Robert Mueller på ordre fra Donald Trump, med mindre det var en god grunn til sparkingen.

Mueller etterforsker som kjent om det var samarbied mellom Trump og Russland under valget i 2016.

Under høringen fikk Barr flere spørsmål om Russland-etterforskningen fra demokratiske senatorer. I fjor skrev Barr et notat til justisdepartementet hvor han kritiserte deler av arbeidet til spesialetterforsker Robert Mueller.

Barr gjentok imidlertid under høringen at det er viktig at Mueller får fullføre jobben. Mueller forsøker å finne ut om Trumps medarbeidere samarbeidet med Russland om å påvirke den amerikanske valgkampen i 2016.

Trump har kalt etterforskningen en heksejakt, men Barr gjorde det tirsdag klart at han ikke mener dette er en riktig betegnelse.

– Jeg kan ikke tro at Mueller ville vært involvert i en heksejakt, sa han.

Les også: Ingen får vite hva Trump og Putin snakker om

– Venner i 30 år

Barr sa også at han og Mueller har vært venner i 30 år. Hvis Barr som ventet overtar som justisminister, kan det bli han som får overoppsynet med Muellers etterforskning.

Inntil nå har dette ansvaret ligget hos visejustisminister Rod Rosenstein, men han ventes å gå av når Barr innsettes som minister. Barr sier han vil innhente råd om hvorvidt han bør erklære seg inhabil i forhold til etterforskningen.

Å gjøre det rette

Den påtroppende sjefen for justisdepartementet forsikrer at verken mediene, Kongressen eller presidenten vil kunne presse ham til å gjøre noe han mener er galt.

– Jeg føler at jeg er i en posisjon i livet hvor jeg kan gjøre det rette og ikke egentlig bry meg om konsekvensene, sa 68-åringen under høringen i Senatet.

Barr sa også at han ikke lovet Trump noe før han ble tilbudt jobben som justisminister.

Etter at Trump sparket tidligere justisminister Jeff Sessions i november, er det fungerende minister Matt Whitaker som har ledet departementet. Også han har tidligere uttalt seg kritisk om Robert Mullers arbeid.

Les også: Storavis: Donald Trump har ved flere anledninger ønsket å trekke USA ut av NATO