Verden

En større folkemengde hadde fredag ettermiddag samlet seg på Portland Place ved hovedkvarteret til BBC. Derfra marsjerte de videre til Trafalgar Square.

Folkemengden er langt større enn ved tilsvarende demonstrasjoner torsdag, melder Sky News-journalisten Tom Parmenter på Twitter.

Britisk politi opplyser til Sky News at det er flere ulike grupper som står bak fredagens demonstrasjoner.

Trump-ballong

Fredagens protester begynte allerede på formiddagen. Da svevde en diger ballong, formet som en babyversjon av presidenten, utenfor Parlamentet.

– Jeg syns det er veldig festlig. Det er en presis fremstilling av hans politikk, som er så umoden. Han diskuterer aldri som en voksen, sier 23-åringen Paul Fonseca.

– Det var bare en idé jeg og noen venner fant på da vi satt på puben, sier Kevin Smith, en av gruppen på 16 som står bak stuntet, som har fått mye oppmerksomhet.

Smith sier at han og de andre demonstrantene ønsker å vise sin motstand mot «høyrepopulismen og fremmedfrykten som sprer seg både i Europa og USA».

Ballongen ble fredag ettermiddag pakket sammen. Arrangørene opplyser at ballongen skal videre til Skottland, der Trump lørdag skal spille golf på sitt eget golf- og feriested Turnberry.

Flere byer

Det er planlagt demonstrasjoner i rundt 50 britiske byer.

– Vi håper at Trump kommer til å merke britenes mening om ham hvor enn han går. Det britiske folket ikke bare avviser ham som person, men også den politikken han står for, sier Asad Rehman, en av dem som organiserer demonstrasjonene.

Trump ankom Storbritannia torsdag ettermiddag. Besøket er allerede blitt komplisert grunnet hans krasse kritikk av statsminister Theresa Mays brexit-politikk i et intervju med avisen The Sun. Trump gikk i intervjuet også til angrep på Londons ordfører Sadiq Khan, som han blant annet kritiserte for å ha gjort en dårlig jobb grunnet kriminalitet og terrorangrep.

– Det er opp til Trump å forklare hvorfor han har utpekt meg som den ansvarlige for terrorangrepene, og ikke andre politiske ledere, sa Khan til BBC fredag.

Varsler pressekonferanse

Trump besøker fredag ettermiddag statsministerens landsted Chequers, der han på god avstand fra demonstrasjonene holder politiske samtaler med May.

De to har planlagt en felles pressekonferanse 14.20 norsk tid.

Deretter flyr Trump med helikopter til Windsor Castle for å drikke te med dronningen.

(NTB)