Når Donald Trump sender ut info til banker, investorer og journalister, om sin egen økonomi, har han pleid å sende dem en folder med mange sider og enda flere tall for å vise hva han er god for økonomisk. Disse folderne kan være opp mot 20 sider, skriver Washington Post.

Problemet er bare at de er fulle av usannheter og oppblåste tall, hevder Washington Post.

Donald Trump bruker denne øknomiske dokumentasjonen til å skaffe investorer og lån.

Golfbane

Noen tilfeller av usannheter og overdrivelser er samtidig veldig enkle å sjekke.

I 2011 sto det å lese i Trumps finansfolder at han hadde 55 tomter å selge selge ved sin golfbane i California.

Han hevdet at verdien på hver og enkelt er på over 3 millioner dollar. Sannheten er at han hadde bare 31 tomter.

Dermed er verdien på golfbanen en ganske annen enn det Trump selv hevder. Han belånte samtidig 24 tomter som ikke eksisterte, tomter med en verdi på 72 millioner dollar.

Trump Tower 58, ikke 68 etasjer

Donald Trump påstår også i sin finansfolder at hans vingård i Virginia er på 2000 mål. Det er heller ikke sant. Vingården er på 1200 mål.

Men den kanskje mest spesielle påstanden fra Donald Trump er at Trump Tower i New York er på 68 etasjer.

I hvert fall er det hva Trump selv hevder i sin økonomiske dokumentasjon. Sannheten er noe ganske annet.

Trump Tower er nemlig ikke på 68 i det hele tatt. Trump Tower er 58 etasjer høyt.

Donald Trump har rett og slett endret på etasjenumrene for å få bygget til å framstå høyere.

I flere tilfeller er det Donald Trump selv som sto for verdivurderingen av flere av sine eiendommer.

Disse folderne som skal vise hva Trump er verdt åpner med to sider om at dette ikke er en ordinær dokumentasjon.

Det er strenge lover mot å villede långivere og investorer.

Granskning

Justiskomiteen i Representantenes hus skal granske president Donald Trumps administrasjon, familie og forretninger for korrupsjon og maktmisbruk, skriver NTB.

Opplysningene som kommer fram hos Washington Post er ikke godt nytt for Donald Trump.

Jerrold Nadler, som er leder for komiteen i Representantenes hus som eventuelt tar ut riksrettstiltale, vil kreve utlevert dokumenter fra over 60 personer i Trump-administrasjonen og Trumps egen familie og forretninger.

Han sier han ønsker en vid etterforskning av Trump for korrupsjon, maktmisbruk og hindring av rettens gang, selv om det ennå ikke er snakk om riksrett, skriver NTB.

– Det er veldig klart at presidenten har lagt hindringer i veien for rettens gang, sier Nadler til TV-kanalen ABC og viser til hvordan Trump stadig

har omtalt spesialetterforsker Robert Muellers arbeid en heksejakt, og hvordan han prøvde å stanse etterforskningen av sin første nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.

Presidentens eldste sønn Donald Trump junior og Allen Weisselberg, som begge er ledere for The Trump Organization, er blant dem som komiteen vil kreve dokumenter av.

Nadler mener at etterforskningen som Mueller ledet, ikke er tilstrekkelig. Den handler om Trump-kampanjens mulige samarbeid med Russland og forsøk på å hindre den granskingen.

