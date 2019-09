– Hvis du kan gjøre noe sammen med justisministeren, så vil det være flott, sa Trump blant annet i samtalen med president Volodymyr Zelenskyj.

Det var sin egen justisminister, William Barr, han siktet til. Trump viste til ubekreftede påstander om at Joe Biden tidligere hadde klart å stanse en ukrainsk korrupsjonsetterforskning knyttet til et selskap hvor Bidens sønn jobbet.

– Mange folk ønsker å finne ut av det, sa Trump i samtalen med Ukrainas president.

Barr og Giuliani

Innholdet i samtalen ble offentliggjort av Trump-regjeringen onsdag, etter at demokratene i Kongressen gjentatte ganger har bedt om innsyn. New York Times har publisert utskriften.

Utskriften består av notater tatt av amerikanske tjenestemenn som lyttet til samtalen. Det er dermed ikke snakk om en fullstendig ordrett gjengivelse av det som ble sagt.

Flere amerikanske og internasjonale medier slår likevel fast at Trump i samtalen oppfordret til en ukrainsk etterforskning av Biden – med støtte fra Trumps regjering.

Trump sa at han ville be både sin justisminister William Barr og sin personlige advokat Rudy Giuliani om å ringe Zelenskyj.

Noen dager før telefonsamtalen valgte Trump å holde tilbake 400 milliarder dollar i militær bistand til Ukraina. I samtalen stiller han imidlertid ikke konkrete betingelser om at Zelenskyj må gjøre bestemte ting for at Ukraina skal få pengene.

Kan bli riksrett

Joe Biden håper å bli Det demokratiske partiets kandidat og Trumps hovedutfordrer i presidentvalget i USA neste år. Samtalen mellom Trump og Zelenskyj har ført til anklager om at den amerikanske presidenten misbrukte sin stilling til å be regjeringen i et annet land om hjelp til å undergrave en politisk motstander.

Dette er den utløsende årsaken til at Demokratene i Representantenes hus nå vil innlede en gransking av Trumps som kan føre til at han stilles for riksrett.

Presidenten selv avviser imidlertid at han på noen måte la press på Volodymyr Zelenskyj i telefonsamtalen som fant sted i juli i år.

– Dette er den største heksejakten i amerikansk historie, trolig i hele historien, sa Trump til pressefolk etter at utskriften var offentliggjort.

– Det var ikke noe press, sa Trump. Han mener samtalen med Zelenskyj er blitt framstilt som «telefonsamtalen fra helvete», men at den nå har vist seg å ikke være noen ting.