– Hvis vi skal oppnå fred og drive politikk, kan vi ikke drive med krig og granskninger, sa Trump og la an en forsonende tone da han tirsdag kveld holdt den årvisse talen om rikets tilstand i Kongressen.

I nesten halvannen time ramset presidenten opp det han mener er beviser for egen suksess, gjentok nok en gang løftet om å bygge en mur langs grensa mot Mexico og manet samtidig til mer samarbeid mellom demokrater og republikanere i Kongressen.

– Jeg er klar for å jobbe med dere for å skape historiske gjennombrudd for alle amerikanere. Seier handler ikke om å vinne for partiet, seier handler om å vinne for landet vårt, sa Trump.

Han sa videre at veikartet fra Det hvite hus for de neste årene «handler om det amerikanske folket».

Nedstengning

– Vi må avvise hevn, motstand og gjengjeldelse og omfavne det ubegrensede potensialet for samarbeid, kompromiss og felles goder. Sammen kan vi komme oss ut av den fastlåste politiske situasjonen, sa han.

Trump nevnte i talen ikke den 35 dager lange nedstengningen av statsapparatet under den fastlåste striden om finansiering av grensemuren han vil bygge mot Mexico.

Nedstengningen er midlertidig opphevet, men striden er ikke løst, og Demokratene er helt klare på hvem som har skylden for dette.

Et stunt

– Nedstengningen var et stunt tilrettelagt av USAs president, et stunt som brøt med enhver rettferdighetssans og sviktet ikke bare folket vårt, men også verdiene våre, sa demokraten Stacey Abrams i en kommentar til Trumps tale.

Trump fastholdt på sin side nok en gang at grensemuren er nødvendig og vil bli bygd.

– Vi skal få den bygget, sa han til stor applaus fra partifeller i salen.

Presidenten gjentok deretter påstanden om at innvandring er en trussel mot velferd og sikkerhet og hevdet at en grensemur er helt avgjørende for å kunne bekjempe smugling av narkotika og mennesker til USA.

Iran-kritikk

Også den lave arbeidsledigheten, handelssamtalene med Kina og nødvendigheten av å reversere forgjengeren Barack Obamas helsereform var tema under Trumps tale.

Han langet også ut mot Iran, som han kalte verdens største sponsor av terrorisme.

– Det er et radikalt regime. Det gjør forferdelige, forferdelige ting. For å sikre at dette korrupte diktaturet aldri får tilgang til atomvåpen, trakk jeg USA fra den katastrofale atomavtalen, sa han.

Trump antydet også muligheten for en ny atomnedrustningsavtale med Russland, etter at han i forrige uke trakk USA fra INF-avtalen og Russland fulgte etter.

Presidenten opplyste videre at han i slutten av februar vil ha et nytt møte med Nord-Koreas leder Kim Jong-un.

Uriktigheter og halvsannheter

President Donald Trump krydret sin tale om rikets tilstand med oppblåste tall og halvsannheter, konkluderer AP, som har faktasjekket innholdet i talen.

DPA har også faktasjekket Trump og konstaterer at slike taler er en gyllen anledning for presidenter til å overdrive og bløffe om egne meritter.

Det tyske nyhetsbyrået tilbakeviser blant annet Trumps påstand om at amerikansk økonomi aldri har gått bedre, minner om at det ble bygd milevis av grensemur lenge før Trump flyttet inn i Det hvite hus og at påstanden om at USA nå har overskudd av energi, er uriktig.

DPA viser også til at amerikansk etterretning ikke deler Trumps syn på at den ytterliggående islamistgruppa IS er nedkjempet.

Kledd i hvitt

En rekke kvinnelige kongressrepresentanter, inkludert det demokratiske stjerneskuddet Alexandria Ocasio-Cortez, hadde kledd seg i hvitt tirsdag. Dette var en hyllest til suffragettene som kjempet for kvinnelig stemmerett.

Det er i år hundre år siden Kongressen vedtok grunnlovstillegget som sikret kvinner stemmerett i USA, og antallet kvinner i Kongressen er nå høyere enn noensinne, rett nok bare på drøyt 20 prosent.

Da Trump i talen kommenterte den rekordhøye kvinneandelen og samtidig påpekte at kvinner fylte 58 prosent av alle nye arbeidsplasser som ble skapt i USA i fjor, spratt de hvitkledde kvinnene opp fra stolene og applauderte.

– Dere skulle ikke gjøre det da, sa Trump, tydelig fornøyd med responsen.